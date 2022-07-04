Хорнер упрекнул Mercedes и Ferrari в тактических ошибках

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Выступление Льюиса Хэмилтона в Сильверстоуне стало сильнейшим со старта нынешнего чемпионата. В какой-то момент казалось, что семикратный чемпион сможет не просто навязать борьбу дуэту Ferrari, но и имеет реальные шансы выйти из нее победителем.

Льюис продержался на стартовом комплекте шин Medium до 33-го круга, тогда как Карлосу Сайнсу пришлось ехать в боксы уже на 20-м, а Шарль Леклеру – на 25-м. И хотя большая часть дистанции была уже позади, в Mercedes предпочли поставить своему пилоту комплект Hard вместо того, чтобы рискнуть с Soft.

По мнению Кристиана Хорнера, так команда из Брэкли сама отдала инициативу соперникам.

«Меня удивило, что они не поставили Льюису Soft – с учетом числа кругов до финиша и того темпа износа, который у него был, – признался глава RBR репортерам. – Он перешел на Hard на 33-м круге. Я был уверен, что ему поставят Soft, так как это сделало бы его жизнь намного проще. Есть ощущение, что именно в этот момент они упустили возможность переиграть [Ferrari]».

Досталось от Хорнера и самой Скудерии – он не понял, зачем команда сначала попросила Сайнса пропустить вперед Шарля Леклера, а затем оставила монегаска на старых шинах, поставив в невыгодное положение.

«Конечно, у каждой команды собственный подход, – сказал Кристиан. – Но я не могу понять, почему бы не переобуть [после выезда автомобиля безопасности] обе машины разом, а если уж одну – то хотя бы Шарля.

У Льюиса, понятное дело, был "бесплатный пит-стоп. Когда ты лидируешь, решиться заехать в боксы, разумеется, гораздо сложнее. Но даже если бы Льюис после этого остался на трассе [и вышел бы в лидеры], они бы легко переиграли его на более свежем составе Soft».

Сама Red Bull добилась в Британии второго места Серхио Переса и седьмого Маска Ферстаппена.