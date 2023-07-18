Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом

Ник де Врис успел провести в составе AlphaTauri лишь десять Гран При. От гонщика, который был чемпионом в Формуле 2 и Формуле Е, ожидали хороших результатов, но даже в рамках собственной команды 28-летний пилот редко мог угнаться за Юки Цунодой.

Решение взять голландца пролоббировал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко, которого приятно удивило выступление Ника за Williams в Монце. Он же и уволил де Вриса, даже не дождавшись середины чемпионата.

По мнению руководителя RBR Кристиана Хорнера, в обоих случаях решение стоило принимать более спокойно и взвешенно.

«Ник – очень толковый пилот. Он чемпион Формулы Е и Формулы 2. Нет сомнений, что он весьма опытен, – рассказал Хорнер в подкасте F1 Nation. – Но с точки зрения возраста его не назвать юниором. Именно поэтому я не вижу, как он вписывается в нашу молодежную концепцию. Его приглашение стало своего рода экстренным решением.

И хотя Ника не назвать опытным гонщиком применительно к Ф1, мы связывали с ним большие ожидания, так как в целом у него солидный послужной список. Увы, по ходу сезона сложилось ощущение, что он не соответствует нашим ожиданиям.

И тогда возник вопрос, что мы можем сделать, если решимся на перемены. С точки зрения Red Bull мне казалось самым интересным проверить возможности Даниэля [Риккардо]. Это и подтолкнуло нас к решению.

Все произошло очень быстро. Даже быстрее, чем стоило бы. Ведь Даниэль на тот момент даже не закончил тесты [Pirelli в Сильверстоуне]. Хельмут сам объявил Нику о принятом решении, ведь это он пригласил его в команду».

Говоря о том, что Red Bull не позволила де Врису выступить на домашнем этапе в Зандфорте, Кристиан добавил: «Да, это непростая ситуация. Но если бы мы поступили так, значит, сохранили бы его в команде и после летнего перерыва. У нас не было оснований ждать так долго. Если уж мы решили действовать, тогда надо дать Даниэлю 12 гонок и посмотреть, как он покажет себя».