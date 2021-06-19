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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Хорнер удивился ранней замене моторов Mercedes

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Немецкая команда сменила двигатели на один этап раньше, чем Red Bull

Хорнер удивился ранней замене моторов Mercedes

Перед Гран При Франции команда Red Bull сменила двигатели внутреннего сгорания на своих болидах. При этом их соперники из Mercedes и Ferrari сделали это еще перед прошлым этапом в Баку. И если к Скудерии по этому поводу у главы «Быков» Кристиана Хорнера вопросов не возникло, то поступок Mercedes вызвал у него недоумение.

«Я удивлен тому, что в Mercedes так рано сменили двигатели, – сказал Хорнер в эфире Sky F1. – В прежние годы мы такого не наблюдали. Напротив, прежде они как правило были одними из последних, кто менял моторы.

Мне сложно сказать в чем тут дело. Быть может, они столкнулись с преждевременным износом. Что касается нас, то да, мы тоже сменили двигатели, но таков был наш первоначальный план. Хотя в этом году в целом очень сложно что-то планировать, так как мы до сих пор не можем точно сказать, сколько всего будет гонок в сезоне».

Хорнера также спросили о том, как Максу Ферстаппену удалось опередить Mercedes по итогам второй тренировки.

«Во время перерыва между тренировками мы поменяли настройки на машине Макса. Он остался доволен машиной, хотя опередить Mercedes все еще очень трудно», – объяснил глава Red Bull.

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