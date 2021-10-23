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Формула 1 / Гран При США Новости

Хорнер удивился частой смене моторов Mercedes

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, Редактор

По словам главы Red Bull, он успел привыкнуть к тому, что силовые установки Mercedes – самые надежные

Хорнер удивился частой смене моторов Mercedes

Накануне Гран При Америк стало известно, что Валттери Боттас получит новый мотор Mercedes – уже шестой по ходу этого сезона. Хэмилтону также уже делали внеплановую замену двигателя, а кроме того подобные замены происходили в командах, использующих двигатели Mercedes: McLaren, Williams и Aston Martin.

Более того, в Mercedes ранее не исключали, что Льюиса Хэмилтона может ждать и еще одна замена двигателя до конца сезона. Это удивило руководителя команды Red Bull Кристиана Хорнера.

«Очень необычно видеть проблемы Mercedes с надежностью моторов, – заявил в Остине Хорнер в эфире телеканала Sky F1. – Последние шесть-семь лет они задавали тон в этом вопросе. Так что странно, что они оказались в такой ситуации.

Мы надеемся продержаться до конца года с теми силовыми установками, которые у нас уже есть. Но полагаю ситуация может очень быстро поменяться, так что не стану никогда говорить «никогда». Но все же мы рассчитываем, что смена мотора в Сочи была последней».

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