Хорнер удивился частой смене моторов Mercedes

Накануне Гран При Америк стало известно, что Валттери Боттас получит новый мотор Mercedes – уже шестой по ходу этого сезона. Хэмилтону также уже делали внеплановую замену двигателя, а кроме того подобные замены происходили в командах, использующих двигатели Mercedes: McLaren, Williams и Aston Martin.

Более того, в Mercedes ранее не исключали, что Льюиса Хэмилтона может ждать и еще одна замена двигателя до конца сезона. Это удивило руководителя команды Red Bull Кристиана Хорнера.

«Очень необычно видеть проблемы Mercedes с надежностью моторов, – заявил в Остине Хорнер в эфире телеканала Sky F1. – Последние шесть-семь лет они задавали тон в этом вопросе. Так что странно, что они оказались в такой ситуации.

Мы надеемся продержаться до конца года с теми силовыми установками, которые у нас уже есть. Но полагаю ситуация может очень быстро поменяться, так что не стану никогда говорить «никогда». Но все же мы рассчитываем, что смена мотора в Сочи была последней».