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Хорнер: У всех проблемы с шинами, кто первый справится – тот и быстрее

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По словам главы Red Bull, в Джидде мягкие шины очень сложно вывести в рабочий диапазон температур

Хорнер: У всех проблемы с шинами, кто первый справится – тот и быстрее

Пятничные тренировки закончились доминированием пилотов Mercedes, но в обоих сессиях Макс Ферстаппен проигрывал быстрейшему из них менее 0,2 секунды. При этом за Mercedes осталось лучшее время на шинах Medium, а Ферстаппен был быстрейшим из всех на Hard (правда, в Mercedes самую жесткую резину вообще не ставили).

После гонки глава Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что в Джидде у многих, и у его команды в том числе возникли проблемы с резиной, но подчеркнул, что решить их можно будет за счет правильных настроек.

«На самых жестких шинах бы сегодня были очень сильны, – заявил Хорнер в эфире Sky F1. – Но также мы заметили, что чем мягче шины, тем сложнее нам заставить их работать. Нас ждет большая работа по анализу данных, полагаю, что в этом мы не одиноки. У соперников тоже видны проблемы с тем, чтобы приводить шины в рабочее температурное окно. Как только удастся с этим справиться, машина сразу поедет быстрее.

Это очень требовательная трасса с высокими скоростями, стенами по краям и поребриками. Нам удалось прибавить в скорости сильнее, чем кому-либо еще. Вся команда работает слажено, но главное получать удовольствие от того, что ты делаешь».

Хорнер также вновь вспомнил о подозрениях в законности задних антикрыльев Mercedes и порадовался, что новая методика их проверки косвенно привела к снижению скорости соперников.

«После того, как тесты задних антикрыльев усложнили, скорости в чемпионате примерно сравнялись. И здесь мы вновь видим примерное равенство в максимальной скорости, что нас ободряет. Надеюсь, что и в следующий уик-энд будет также.

Как видите, разница во времени круга между лидерами совсем невелика. Здесь очень высока цена ошибки и все едут осторожно. Квалификация будет иметь решающее значение, но и в гонке может произойти всякое».

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