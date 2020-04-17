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Формула 1 / Новость

Хорнер так и не понял, почему Риккардо ушел в Renault

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Хорнер так и не понял, почему Риккардо ушел в Renault
Автор:
, Главный редактор
17 апр. 2020 г., 05:45

Руководитель Red Bull пожелал своему бывшему пилоту успеха – но отметил, что в составе «Быков» добиться этого успеха можно было проще и быстрее

Для Кристиана Хорнера до сих пор остаются загадкой мотивы, по которым Даниэль Риккардо полтора года назад решил уйти из команды Red Bull и примкнуть к коллективу Renault. Об этом британский менеджер рассказал репортеру канала Sky Sports Натали Пинкем в очередном эпизоде подкаста In The Pink.

«В тот момент я был расстроен – ведь я приложил немало усилий, чтобы Даниэль остался. Он мне очень нравится, он приятный во всех отношениях человек, прекрасно вписывается в команду – но я и тогда не понимал, и сейчас не могу понять, почему он принял такое решение. Шла бы речь о Mercedes или Ferrari – не было бы вопросов. А так – думаю, только сам Даниэль может рассказать всю правду».

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По общему мнению, решающую роль в действиях Риккардо сыграло появление в Red Bull Макса Ферстаппена – благодаря скорости молодого пилота и влиянию его менеджмента (в частности, отца, Йоса Ферстаппена) команда во многом стала выстраиваться вокруг голландца.

«Легко поверить, что Даниэлю нужен был новый стимул, новая цель – и Макс был одним из факторов, который привел к такому решению. Но лично я не слышал от Даниэля каких-либо жалоб – и не скажу, что в команде предпочитали одного пилота другому. В целом Даниэль прекрасный пилот, я желаю ему успеха – но за рулем Red Bull он мог бы добиваться определенных успехов уже в прошлом году, а не мечтать о светлом будущем».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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