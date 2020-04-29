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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Хорнер сравнил старт сезона Ф1 со смыслом жизни

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Хорнер сравнил старт сезона Ф1 со смыслом жизни
Автор:
, Главный редактор
29 апр. 2020 г., 03:50

Руководитель команды Red Bull допускает, что все может вновь изменится – но появление ориентира в виде Гран При Австрии считает добрым знаком

После серии отмен и переносов, затронувших почти половину этапов чемпионата мира, руководство Формулы 1 озвучило новый план – начать сезон в Австрии в первые выходные июля и провести до конца календарного года от 15-ти до 18-ти гонок. Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер воспринял это как хорошую новость – хоть его оптимизм и был весьма сдержанным.

«Всегда важно иметь перед собой цель, а в нынешние времена полной неопределенности – особенно, – прокомментировал Хорнер ситуацию в беседе с британской газетой Sun. – Когда у тебя нет смысла в жизни, ты, можно сказать, теряешь себя. И здорово, что у нашего спорта появился такой ориентир. При этом, если ситуация ухудшится, по-прежнему есть возможность внести в календарь новые изменения.

Я надеюсь, что чемпионат начнется в Австрии и первая гонка пройдет на ура. Сейчас активно прорабатывается вопрос организации этапа без зрителей и определения минимального количества персонала, который для этого требуется. Компания Red Bull делает все, чтобы гарантировать безопасность всех, кто будет работать на трассе. И если власти и представители системы здравоохранения одобрят все детали, это будет отличным примером, на который смогут ориентироваться организаторы других гонок».

Тем временем стало известно, что для повышения степени изоляции тех, кто приедет на австрийский этап, авиарейсы с персоналом Ф1 и сотрудниками команд вместо гражданских аэропортов может принять авиабаза Цельтвег, расположенная в считанных километрах от трассы «Ред Булл Ринг».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Автор Кирилл Качнов

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