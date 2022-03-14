Хорнер сравнил себя с Вольфом: Я в Монако не живу

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Прошедший сезон Формулы 1 запомнился не только противостоянием Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, но и борьбой боссов их команд, Кристианом Хорнером из Red Bull и Тото Вольфом из Mercedes.

В вышедшем в Daily Mail интервью, Хорнера расспросили именно о его отношениях с Вольфом. И вот что он сам думает по этому поводу.

«Если я не на трассе, то я на нашей базе, – сказал Хорнер. – Я не живу как он в выгодном в плане налогов Монако, не управляю командой удаленно. Я всегда на месте, мой день полностью расписан, к тому же мои двери для сотрудников всегда открыты.

Я вырос в этом спорте. Я сам был пилотом, а потом стал главой команды. Я гонщик в своей душе. А у Тото совсем другой бэкграунд. Он финансист, он все просчитывает. И в этом его сильная сторона.

Разделяет ли он мою страсть к гонкам? Будет ли он в спорте через десять лет или займется другим бизнесом? Не имею понятия.

Мои отношения с ним… профессиональные. Я бы не отправился с ним на ужин, не стал бы отдыхать вместе, но я уважаю его достижения. Что было между нами в 2021 году уже покрыто пылью. Теперь важен только 2022 год.

Будет ли он моим главным оппонентом? Не знаю. Но у меня нет с ним никаких личных проблем. Он неплохой человек, но он всегда готов тебя победить. Потому выиграть у него всегда приятно».