Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор Следующая / Три пилота получили новые моторы перед Гран При Австралии
Формула 1 Новости

Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!

Глава Red Bull поддержал приход двух брендов группы Volkswagen в Формулу 1

Автор:
, Редактор
Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вчера совет директоров группы Volkswagen предварительно одобрил выступление в Формуле 1 двух своих брендов: Audi и Porsche. Последний уже много месяцев связывается слухами с командой Red Bull.

Новость появилась, когда в Австралии уже была ночь. На утро главу Red Bull Кристиана Хорнера попросили прокомментировать это сообщение.

«Для Формулы 1 это отличные новости, – сказал Хорнер. – Мы с легкостью станем сотрудничать с автопроизводителем, но это, конечно, должен быть правильный партнер. Мы готовы к переговорам и с Porsche, и с Audi, и с любым серьезным автомобильным концерном».

Сейчас Red Bull формально использует собственные силовые установки, но по факту их все еще делает на заказ компания Honda в Японии. При этом «Быки» строят собственное двигательное производство в Англии

«Наше собственное двигателестроительное подразделение развивается согласно намеченной программе, и мы счастливы, что смогли привлечь столь серьезных специалистов, –добавил Хорнер. – Новая фабрика будет готова к концу мая. Мы начнем с испытаний опытного двигателя всего с одним цилиндром. Но он уже будет работать по правилам 2026 года».

По слухам, в случае договоренности с Porsche, силовые установки будут совместными. В Red Bull на новом заводе станут делать двигатели внутреннего сгорания, а Porsche будет отвечать за батарею, мотор-генератор и прочую электрическую составляющую гибридной силовой установки.

Читайте также:
Поделились
Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор
Предыдущая новость

Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор
Следующая новость

Три пилота получили новые моторы перед Гран При Австралии

Три пилота получили новые моторы перед Гран При Австралии
Больше от
Сергей Иванов
Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia Гран При Америк
MotoGP

Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia

Ферстаппен: Мы под конец нашли скорость, но показать не успели Гран При Австралии
Формула 1

Ферстаппен: Мы под конец нашли скорость, но показать не успели

Леклер: Козление на скорость не влияет Гран При Австралии
Формула 1

Леклер: Козление на скорость не влияет

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Перес: Мы не понимаем, что происходит с машиной Гран При Австралии
Формула 1

Перес: Мы не понимаем, что происходит с машиной

Главный гоночный инженер покинет Red Bull после ГП Австралии Гран При Австралии
Формула 1

Главный гоночный инженер покинет Red Bull после ГП Австралии

Технический анализ: как Red Bull заплатила за прижим лишним весом
Формула 1

Технический анализ: как Red Bull заплатила за прижим лишним весом

Самое важное:

Станет ли в Мельбурне больше обгонов? Гонщики ответили
Формула 1 Формула 1

Станет ли в Мельбурне больше обгонов? Гонщики ответили

Замкнутый круг. Чем вызваны проблемы Mercedes в Австралии?
Формула 1 Формула 1

Замкнутый круг. Чем вызваны проблемы Mercedes в Австралии?

FIA сделает экс-главу DAMS одним из боссов Ф1
Формула 1 Формула 1

FIA сделает экс-главу DAMS одним из боссов Ф1

Ирвайн о Ferrari: Без командной тактики Ферстаппена не победить
Формула 1 Формула 1

Ирвайн о Ferrari: Без командной тактики Ферстаппена не победить

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.