Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!

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Вчера совет директоров группы Volkswagen предварительно одобрил выступление в Формуле 1 двух своих брендов: Audi и Porsche. Последний уже много месяцев связывается слухами с командой Red Bull.

Новость появилась, когда в Австралии уже была ночь. На утро главу Red Bull Кристиана Хорнера попросили прокомментировать это сообщение.

«Для Формулы 1 это отличные новости, – сказал Хорнер. – Мы с легкостью станем сотрудничать с автопроизводителем, но это, конечно, должен быть правильный партнер. Мы готовы к переговорам и с Porsche, и с Audi, и с любым серьезным автомобильным концерном».

Сейчас Red Bull формально использует собственные силовые установки, но по факту их все еще делает на заказ компания Honda в Японии. При этом «Быки» строят собственное двигательное производство в Англии

«Наше собственное двигателестроительное подразделение развивается согласно намеченной программе, и мы счастливы, что смогли привлечь столь серьезных специалистов, –добавил Хорнер. – Новая фабрика будет готова к концу мая. Мы начнем с испытаний опытного двигателя всего с одним цилиндром. Но он уже будет работать по правилам 2026 года».

По слухам, в случае договоренности с Porsche, силовые установки будут совместными. В Red Bull на новом заводе станут делать двигатели внутреннего сгорания, а Porsche будет отвечать за батарею, мотор-генератор и прочую электрическую составляющую гибридной силовой установки.