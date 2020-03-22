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Хорнер: Сложно критиковать Ф1 за отмену Гран При Австралии

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Хорнер: Сложно критиковать Ф1 за отмену Гран При Австралии
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
22 мар. 2020 г., 11:47

Руководитель Red Bull выступал за проведение этапа, но не стал винить руководство чемпионата в отмене гонки

Отмена Гран При Австралии вызвала противоречия среди команд Формулы 1. Представители Red Bull и AlphaTauri до последнего настаивали на проведении этапа. Однако большинство руководителей команд заняли противоположную позицию и Гран При не состоялся. 

Несмотря на свое несогласие с решением босс Red Bull Кристиан Хорнер отказался выступить с критикой руководства Ф1.

«Это было очень сложное решение, – сказал Хорнер. – Ситуация постоянно менялась. Когда мы приехали, еще не было никого с подтвержденной болезнью. Потом появился один случай и было принято решение не выступать. Трудно ругать его в такой переменчивой ситуации».

Некоторые критики заявляли, что Формуле 1 изначально стоило отказаться от поездки в Мельбурн в связи с эпидемической ситуацией. Но Хорнер считает, что предугадать развитие событий было нельзя: «Все было так переменчиво. Если бы у того парня раньше обнаружили вирус, то мы бы никуда не поехали, конечно. Жаль, что так вышло. Но надо ставить здоровье зрителей и членов команд на первое место».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Пилоты Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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