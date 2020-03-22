Хорнер: Сложно критиковать Ф1 за отмену Гран При Австралии

Отмена Гран При Австралии вызвала противоречия среди команд Формулы 1. Представители Red Bull и AlphaTauri до последнего настаивали на проведении этапа. Однако большинство руководителей команд заняли противоположную позицию и Гран При не состоялся.

Несмотря на свое несогласие с решением босс Red Bull Кристиан Хорнер отказался выступить с критикой руководства Ф1.

«Это было очень сложное решение, – сказал Хорнер. – Ситуация постоянно менялась. Когда мы приехали, еще не было никого с подтвержденной болезнью. Потом появился один случай и было принято решение не выступать. Трудно ругать его в такой переменчивой ситуации».

Некоторые критики заявляли, что Формуле 1 изначально стоило отказаться от поездки в Мельбурн в связи с эпидемической ситуацией. Но Хорнер считает, что предугадать развитие событий было нельзя: «Все было так переменчиво. Если бы у того парня раньше обнаружили вирус, то мы бы никуда не поехали, конечно. Жаль, что так вышло. Но надо ставить здоровье зрителей и членов команд на первое место».