Хорнер: Слова Марко – наброс, мы их всерьез не воспринимаем

Советник Red Bull Хельмут Марко накануне рассказал, что предлагал отправить всех пилотов и юниоров команды в специальный лагерь, где они могли бы переболеть коронавирусом до старта гоночного сезона. Марко признал, что идея была воспринята без энтузиазма. По словам же главы команды Red Bull Кристиана Хорнера, это предложение даже не стали обсуждать.

«Как Хельмут и сказал, его идея поддержки в Red Bull не нашла, – цитирует Хорнера BBC. – По сути, это был простой наброс, сделанный до того, как стала ясна вся серьезность пандемии.

Все, сейчас происходящее, может повлиять и на молодых людей, и на старых, и на уязвимых. Так что наши проекты вроде постройки аппаратов ИВЛ показывают, как серьезно в Red Bull ко всему относятся».

Хорнер более подробно рассказал о работе над аппаратами искусственной вентиляции легких, которую команда ведет на своей базе.

«Наш главный конструктор Роб Маршалл пару раз работал ночь напролет с инженерами, пока они искали решение. Суть в том, чтобы строить эти системы как можно быстрее.

Ф1 не имеет равных в умении решать проблемы, как и в умении быстро создавать прототипы тех или иных устройств. И усилия, которые прикладывают наши отделения, можно назвать примерными».