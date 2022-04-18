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Хорнер шутит: Нижнее белье пилотов? Наши ездят без него!

Глава Red Bull поприветствовал требование судей снять с пилотов «ненужный вес»

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Хорнер шутит: Нижнее белье пилотов? Наши ездят без него!
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Минувший Гран При Австралии запомнился среди прочего рекордно длинным брифингом пилотов, где последним напомнили о запрете использования ювелирных украшений во время пилотирования, а также пригрозили проверкой нижнего белья на предмет омологирования FIA.

Одеваемое под комбинезон нижнее белье действительно должно соответствовать нормам пожарной безопасности, но в этот раз требования дирекции гонок стало скорее поводом для многочисленных шуток. Не отказал себе в удовольствии и глава Red Bull Хорнер.

«Я не собираюсь залезать к своим пилотам в нижнее белье, – сказал Хорнер. – Но меня как руководителя команды проинформировали, что наши парни под комбинезонами одеты как герой фильма «Коммандо» (культовый боевик с Арнольдом Шварцнегером, где главный герой часто появляется полуобнаженным – прим. ред.). Так что какие к ним могут быть претензии?

Честно сказать, я лично пока даже не встречался с новыми гоночными директорами. Но мне кажется, они отлично делают свою работу. В конце концов, они на брифинге пилотов приказали гонщикам снять все украшения и нижнее белье. Поскольку у нас и так тяжелые болиды, за такое облегчение я могу их только поблагодарить».

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