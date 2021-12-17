Хорнер шутит: Нельзя звонить Маси? У меня на связи боги!

На прошедшей вчера вечером церемонии награждения FIA, куда Тото Вольф и Льюис Хэмилтон не явились, глава Red Bull Кристиан Хорнер пришел со своей женой Джери и вновь прокомментировал события последней гонки сезона.

Хорнер признал и то, что Mercedes в Абу-Даби были быстрее, и то, что Максу Ферстаппену в финале сезона просто повезло. Но напомнил, что везения по ходу года было много и у соперников. А также пошутил, что у него в телефоне теперь записан номер гоночных богов, которым при случае он вновь сможет позвонить.

«У людей в мире гонок короткая память, – начал Хорнер. – Они забыли, что происходило по ходу сезона. Это был длинный год, и я считаю, что Ферстаппен заслужил свой титул. Да, случившееся в воскресенье вызвало много споров. Но это часть гонок. Да, нам повезло с появлением машины безопасности, но и мы не растерялись и сделали правильный тактический выбор. Но в конце концов, Макс был если не первым, то вторым абсолютно во всех гонках, где финишировал в этом сезоне.

Давайте мысленно вернемся в Имолу. Хэмилтон там вылетел на гравий и должен был оказаться в круге от Макса, но его напарник врезался в Williams, что позволило Льюису финишировать вторым. Ну и конечно эта гонка в Сильверстоуне. Там Хэмилтон получил 10 секунд штрафа [за столкновение с Ферстаппеном, закончившееся для пилота Red Bull сходом], но все равно смог выиграть Гран При и даже показал лучший круг.

У нас есть ощущение, что очень многое в этом сезоне складывалось против нас. Прелесть в том, что обычно неудачи уравновешиваются везением. Именно это и произошло в прошлое воскресенье. В середине гонки я прокомментировал ее ход: похоже, мы проиграли титул.

У Льюиса и команды Mercedes в Абу-Даби была быстрейшая машина, так что нам требовалось вмешательство гоночных богов, чтобы что-то изменилось. Мне повезло как раз дозвониться до этих богов. И поскольку с Майклом Маси нам на будущее общаться по ходу гонки запретили, пожалуй я сохраню божественный номер у себя в контактах».