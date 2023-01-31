Хорнер: Штраф за бюджетные нарушения уже ударил по Red Bull
Глава чемпионов мира рассказал о той ситуации, в которой оказалась команда после превышения расходов за 2021 год
Несмотря на все усилия Red Bull Racing, аудиторам FIA удалось доказать перерасход командой средств по итогам первого сезона, который Ф1 проводила с планкой максимального бюджета.
И хотя превышение составило всего около $2 млн или 1,6%, наказание оказалось весьма жестким: штраф $7 млн и ограничение на работу в аэродинамической трубе по ходу 2023 года.
Как рассказал глава команды Кристиан Хорнер, введенные ограничения уже сказались на работе «Быков» по ходу подготовки к новому сезону.
«Мы уже выполнили ограничения почти на 25% и явно ощутили эффект, – рассказал британец в интервью Recer. – Наказание серьезно лимитировало наши возможности по работе в аэродинамической трубе по ходу каждого квартала.
Команда вынуждена адаптироваться к этому. Это значит, приходится работать еще более точно и дисциплинировано, когда речь идет о продувках или использовании симулятора.
Это новый вызов. И, безусловно, он ставит нас в более сложное положение перед стартом чемпионата. Но у нас работают талантливые люди, которые полностью отдают себя и повышают эффективность своего труда».
Несмотря на наказание, Хорнер назвал лимит бюджетов полезным инструментов – хотя и заметил, что финансовые правила нужно уточнять.
«Думаю, это отличный механизм, эффективность которого растет, – объяснил Кристиан. – Если вспомнить, четыре-пять лет назад мы буквально забивали склады запчастями, которые потом никогда не использовались.
Теперь этого нет, так как ты просто не можешь себе такое позволить. Нужно работать эффективно. С этой точки зрения лимит очень помог бизнесу. Он позволил избавиться от трат, которые действительно были лишними.
Да, пока регламент еще нельзя назвать устоявшимся, он работал всего два года. Эволюция правил продолжается, ограничения начинают действовать и в отношении силовых установок. Все это здорово для Формулы 1, так как силы выравниваются. Хотя кое-что по-прежнему нужно дорабатывать.
Сейчас мы видим расхождения между правилами. Отдел шасси может провести рождественский корпоратив [стоимость которого не войдет в лимит], а отдел моторов – нет. Так что баланс еще требуется отыскать, но в целом это позитивная идея».
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