Хорнер: Штраф Ферстаппена – не проблема в Сочи

Макс Ферстаппен потеряет три позиции на стартовой решетке Гран При России из-за столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Монце. Судьи признали голландца виновником того эпизода и выписали ему штраф.

Прежде Ферстаппену не удавалось побеждать на российском этапе, где неизменно преуспевает Mercedes, но несмотря на это босс Red Bull Кристиан Хорнер не считает штраф на старте большой проблемой.

«В 2018 году Макс прорвался с последнего места на первое еще до пит-стопа, – цитирует Хорнера сайт команды. – Мы стали на этой трассе вторыми в прошлом году, но пока не выигрывали, это цитадель Mercedes. Для себя я заранее счел Монцу и Сочи трассами, где нам будет трудно.

К тому же, у Макса будет штраф на старте, но в Сочи это не такая уж проблема из-за мощного слипстрима перед первым поворотом».