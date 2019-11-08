Хорнер: Сезон-2020 станет самым дорогим в Формуле 1
В Red Bull Racing считают, что следующий чемпионат окажется самым затратным для команд, поскольку придется сильно вкладываться в разработку совершенно новой машины из-за смены регламента в 2021 году.
С 2021 года в силу вступит правило потолка расходов, и командам будет запрещено тратить больше 175 миллионов долларов в год (в эту сумму не входят расходы на зарплаты пилотам и еще несколько ). Такие перспективы подталкивают команды в 2020-м инвестировать в разработки намного больше обычного, чтобы получить преимущество после смены регламента.
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что существует достаточно областей, в которые можно вложиться уже сейчас. не дожидаясь запрета на лишние траты.
«У вас есть неограниченная и неконтролируемая сумма денег, которую можно потратить на исследования и разработки в разных областях, – сказал Хорнер Motorsport.com. – Было бы лучше сначала ввести ограничения, а затем через год сменить регламент, потому что тогда расходы бы были уже под контролем. Следующий год, похоже, станет для нас самым дорогим в Формуле 1».
Хорнер рассказал, что в Red Bull уже создали отдельную группу специалистов, которая ведет подготовку к 2021 году, в то время как другая группа занимается следующим сезоном.
«Теперь у нас есть регламент 2021 года и отдельная команда, которая исследует эти правила, – объяснил глава Red Bull Racing. – Поэтому 2020-й выходит невероятно дорогим: нам нужно работать с двумя типами регламента и успеть до того, как будет введен потолок расходов. 2020-й будет невероятно дорогим и напряженным годом, как на трассе, так и вне ее».
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«Кто-то скажет, что все окажутся в одной и той же ситуации, – отметил он. – Но есть некоторые команды – я не буду называть их, – которые довольны нынешней ситуацией. У них нет тех амбиций в отношении 2021-го, какие есть у нас. У них, в отличие от нас, это не первостепенный пункт в повестке дня.
Мы должны будем инвестировать гораздо больше, чем некоторые из команд, с которыми мы непосредственно соперничаем сегодня. Мы также должны ответственно подойти к вложениям в 2020-й. Но правда ли для Racing Point настолько важен 2021-й? Да, они продолжат гоняться, но ожидают ли они, что 2021 год будет иметь для них большое значение? Я не уверен.
И поэтому из-за амбиций и целей наши стратегии отличаются. Это может повлиять на события в краткосрочном будущем, и это вызов, который мы должны принять, и с которым мы будем иметь дело».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин , Renault F1 Team
|Автор
|Джонатан Нобл
Хорнер: Сезон-2020 станет самым дорогим в Формуле 1
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