Хорнер счел формат спринтов в Формуле 1 недостаточно проработанным

Формула 1 проводит спринтерские гонки с 2021 года. В этот уик-энд на «Трассе Америк» такой формат использовался уже в 11-й раз в истории. Однако многочисленные зрители, приехавшие в Техас, едва ли остались довольны уровнем зрелища: тройка лидеров оставалась неизменной после первых поворотов, да и позади событий было не так много.

Макс Ферстаппен не испытал проблем на пути к очередной победе: Льюису Хэмилтону удавалось держаться в его темпе только пять кругов, а на финише их разделили почти десять секунд. Столько же самому гонщик Mercedes проиграл Шарль Леклер.

Кристиан Хорнер предложил свой рецепт, как повысить зрелищность спринтов.

«Думаю, их формат стоит продолжать совершенствовать, – сказал глава RBR после финиша. – Прежде всего, нужно повысить фактор непредсказуемости. Может, разворачивать первую десятку или что-то еще. При этом надо начислять больше очков, чтобы гонщикам был смысл бороться.

Сейчас общее ощущение таково, что даже за победу в спринте вы получаете слишком мало – куда меньше, чем в главной гонке».

Изначально зачетные баллы в субботних заездах получала только тройка призеров по системе 3-2-1. Сейчас зачетную зону расширили до восьми мест, но даже победитель зарабатывает восемь очков – столько же дают в воскресенье за финиш на шестом месте.

При этом сама идея с дополнительными заездами, по мнению Хорнера, полезна для Формулы 1.

«Мы должны быть открыты изменениям, и этот процесс продолжается, – сказал британец. – Сама концепция очень удачная. Но реализовывать ее нужно лучше, чтобы зрителям было интереснее.

Задумка со спринтами хороша, но исполнять ее стоит чуть иначе. И это в наших силах. Не знаю, сделало бы это гонку [в Остине] намного интереснее, но, возможно, стоило бы давать очки первой десятке. Одним словом, правила нужно дорабатывать».

В чемпионате MotoGP,где спринты проходят на каждом этапе, за них начисляют половину обычных очков, округляя в меньшую сторону.