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Хорнер счел формат спринтов в Формуле 1 недостаточно проработанным

После не самой яркой субботней гонки в американском Остине руководитель Red Bull Racing озвучил свои мысли по поводу того, как исправить такую ситуацию

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Формула 1 проводит спринтерские гонки с 2021 года. В этот уик-энд на «Трассе Америк» такой формат использовался уже в 11-й раз в истории. Однако многочисленные зрители, приехавшие в Техас, едва ли остались довольны уровнем зрелища: тройка лидеров оставалась неизменной после первых поворотов, да и позади событий было не так много. 

Макс Ферстаппен не испытал проблем на пути к очередной победе: Льюису Хэмилтону удавалось держаться в его темпе только пять кругов, а на финише их разделили почти десять секунд. Столько же самому гонщик Mercedes проиграл Шарль Леклер. 

Кристиан Хорнер предложил свой рецепт, как повысить зрелищность спринтов. 

«Думаю, их формат стоит продолжать совершенствовать, – сказал глава RBR после финиша. – Прежде всего, нужно повысить фактор непредсказуемости. Может, разворачивать первую десятку или что-то еще. При этом надо начислять больше очков, чтобы гонщикам был смысл бороться. 

Сейчас общее ощущение таково, что даже за победу в спринте вы получаете слишком мало – куда меньше, чем в главной гонке».

Изначально зачетные баллы в субботних заездах получала только тройка призеров по системе 3-2-1. Сейчас зачетную зону расширили до восьми мест, но даже победитель зарабатывает восемь очков – столько же дают в воскресенье за финиш на шестом месте. 

При этом сама идея с дополнительными заездами, по мнению Хорнера, полезна для Формулы 1. 

«Мы должны быть открыты изменениям, и этот процесс продолжается, – сказал британец. – Сама концепция очень удачная. Но реализовывать ее нужно лучше, чтобы зрителям было интереснее.

Задумка со спринтами хороша, но исполнять ее стоит чуть иначе. И это в наших силах. Не знаю, сделало бы это гонку [в Остине] намного интереснее, но, возможно, стоило бы давать очки первой десятке. Одним словом, правила нужно дорабатывать».

В чемпионате MotoGP,где спринты проходят на каждом этапе, за них начисляют половину обычных очков, округляя в меньшую сторону.  

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