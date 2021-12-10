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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Хорнер: С трассы исчезли нелюбимые Mercedes повороты

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Глава Red Bull при этом отметил, что пилотам такая конфигурация нравится больше

Хорнер: С трассы исчезли нелюбимые Mercedes повороты

Гран При Абу-Даби впервые пройдет на обновленной конфигурации трассы «Яс-Марина». В ней стало меньше поворотов, благодаря чему время круга значительно сократилось, а средняя скорость возросла.

Предполагается, что новая конфигурация играет на руку команде Mercedes о чем после первой тренировки спросили главу Red Bull Кристиана Хорнера.

«С трассы исчезли повороты, которые в прошлом году представляли сложности для машин Mercedes, – признал Хорнер в эфире Sky F1. – Но мы должны принять это, так как в любом случае ничего изменить не можем. В то же время самим пилотам такая конфигурация нравится больше, им стало интереснее здесь ездить. Что касается ожиданий того, что на трассе стало легче обгонять, то это мы узнаем только в воскресенье.

Опередить соперников нам будет очень трудно, но мы сделаем все возможного, чтобы преуспеть».

Хорнера также попросили прокомментировать слова его пилота Макса Ферстаппена, который обвинил судей в предвзятости.

«Макс все еще очень молод, ему всего 24 года, – сказал Хорнер. – И при этом он уже много добился, возможно он один из лучших гонщиков в истории. Он действительно водит агрессивно, но нельзя забывать, что без него мы бы не боролить за титул в последней гонке. К тому же на него оказывается очень сильное психологическое давление, это тоже нужно учитывать.

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