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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Хорнер: С таким количеством зон DRS гонка пройдет в стиле MotoGP

Глава Red Bull считает, что DRS не должна максимально упрощать процедуру обгона

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Хорнер: С таким количеством зон DRS гонка пройдет в стиле MotoGP
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Перед Гран При Австралии, который проходит в этот уик-энд, организаторы немного изменили конфигурацию трассы и заодно добавили четыре зоны DRS – все эти преобразования направлены на то, чтобы увеличить количество обгонов во время гонки. Однако некоторые посчитали это решение довольно спорным, поскольку во время минувшего заезда в Джидде Макс Ферстаппен и Шарль Леклер несколько кругов «играли в кошки-мышки», оттормаживая перед главной прямой с DRS, не желая обгонять друг друга и тем самым становиться легкой «добычей» для соперника на прямой. Соответственно, зона открытого крыла совсем не способствовала обгонам, а даже им мешала.

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Глава Red Bull Кристиан Хорнер отметил, что Ф1 стоит помнить о той роли, которую в гонках играет DRS. «Вы определенно не хотите повторения того, что было в Саудовской Аравии, – рассказал Хорнер Sky Sports. – Думаю, если бы, например, в Джидде закрыть крыло можно было бы позже, то тогда таких тактических игр не было бы.

С четырьмя зонами будет интересно. Не хочется, чтобы с DRS было просто обгонять – эта зона должна позволять вам получать больше от эффекта слипстрима, а не давать одной машине просто проезжать мимо другой. 

Так что такое расстояние между зонами DRS только подогревает интерес – посмотрим, насколько велик их эффект в гонке. В таком случае, все может получиться, как в гонке MotoGP, когда пилоты меняются позициями по 2-3 раза за круг».

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