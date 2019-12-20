Хорнер решил не ставить Элбону цели на 2020 год

Начав сезон в Toro Rosso, Алекс Элбон после летнего перерыва заменил Пьера Гасли в Red Bull Racing и, как неоднократно заявляли в команде, впечатлил ее своим пилотажем и стабильностью. Хельмут Марко и Кристиан Хорнер решили оставить Элбона напарником Макса Ферстаппена в 2020 году, но, по словам руководителя RBR, каких-то определенных задач перед ним не ставили.

«Вы видели, что в каждой гонке Алекс становился все лучше и лучше, – цитирует Хорнера пресс-служба Red Bull. – Ему не повезло в Сильверстоуне, но я думаю, что блестяще справляется, учитывая, что это его первый год. Ему пришлось выступать в двух командах, плюс в середине сезона он попал под давление, когда перешел к нам и получил Макса в напарники.

Думаю, он справился с этим очень хорошо, схватился за возможность обеими руками и впечатлил всю команду своим подходом, отношением и обратной связью».

На вопрос, каковы цели Алекса на 2020-й, Хорнер ответил: «Нет никаких конкретных целей, он просто должен продолжать развиваться. Со времен картинге в карьере Алекса впервые случится, что он плавно перейдет из одного сезона в следующий, пройдет полную предсезонную подготовку. Он извлечет из этого пользу.

Ему приходилось иметь дело со многими невзгодами в карьере, но в таких ситуациях можно увидеть настоящую сущность человека. Алекс справился со всем этим и извлек все только самое положительное из каждой ситуации».