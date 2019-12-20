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Формула 1 / Новость

Хорнер решил не ставить Элбону цели на 2020 год

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Хорнер решил не ставить Элбону цели на 2020 год
Автор:
20 дек. 2019 г., 13:03

Руководитель Red Bull Racing заявил, что тайскому гонщику следует просто продолжать развиваться.

Начав сезон в Toro Rosso, Алекс Элбон после летнего перерыва заменил Пьера Гасли в Red Bull Racing и, как неоднократно заявляли в команде, впечатлил ее своим пилотажем и стабильностью. Хельмут Марко и Кристиан Хорнер решили оставить Элбона напарником Макса Ферстаппена в 2020 году, но, по словам руководителя RBR, каких-то определенных задач перед ним не ставили.

«Вы видели, что в каждой гонке Алекс становился все лучше и лучше, – цитирует Хорнера пресс-служба Red Bull. – Ему не повезло в Сильверстоуне, но я думаю, что блестяще справляется, учитывая, что это его первый год. Ему пришлось выступать в двух командах, плюс в середине сезона он попал под давление, когда перешел к нам и получил Макса в напарники. 

Думаю, он справился с этим очень хорошо, схватился за возможность обеими руками и впечатлил всю команду своим подходом, отношением и обратной связью».

На вопрос, каковы цели Алекса на 2020-й, Хорнер ответил: «Нет никаких конкретных целей, он просто должен продолжать развиваться. Со времен картинге в карьере Алекса впервые случится, что он плавно перейдет из одного сезона в следующий, пройдет полную предсезонную подготовку. Он извлечет из этого пользу. 

Ему приходилось иметь дело со многими невзгодами в карьере, но в таких ситуациях можно увидеть настоящую сущность человека. Алекс справился со всем этим и извлек все только самое положительное из каждой ситуации».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Денис Буденков

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