Хорнер: Renault не хочет поставлять нам моторы

Решение компании Honda уйти из Формулы 1 после 2021 года оставило команды Red Bull и AlphaTauri без поставщика моторов. Практически сразу появилась идея о том, что Red Bull может вернуться к силовым установкам Renault, с которыми «Быки» выиграли все свои чемпионские титулы. Глава французской команды Сириль Абитбуль не исключил такой возможности.

Однако более вероятным остается вариант покупки активов у Honda и производства силовых установок командой Red Bull самостоятельно.

В Португалии, выступая в эфире Sky, глава команды Red Bull Кристиан Хорнер подтвердил нацеленность купить двигательное производство у Honda и еще раз отметил, что это будет возможно только в случае «заморозки» силовых установок до перехода на принципиально новые двигатели.

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Однако Хорнера также спросили о запасном плане, намекая на возможность возврата к двигателям Renault. Глава Red Bull практически исключил такой вариант.

«В настоящий момент мы нацелены на «План А», – сказал Хорнер. – Тото Вольф показал, как сделать чемпионскую команду со своим мотором. Ferrari работают также, хотя они и вынуждены сейчас решать свои проблемы.

Renault в действительности не хочет поставлять нам моторы. Их отношение к собственной команде изменилось. Теперь им невыгодно поставлять двигатели кому-то вроде Red Bull. Мы не клиентская команда, не маленькая команда».