Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях

Выиграв все 14 первых Гран При нынешнего сезона Ф1, на трассе «Марина-Бэй» гонщики Red Bull Racing словно бы растеряли всю скорость. В квалификации Максу Ферстаппену с Серхио Пересом не удалось дойти до финала, и хотя в гонке ситуация выглядела чуть лучше, результатом все равно стали лишь пятое и восьмое места.

Столь неудачный уик-энд совпал по времени с началом действия Технической директивы, призванной ограничить использование командами хитрых приемов с гибкостью аэродинамических элементов.

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Именно в Сингапуре FIA стала еще жестче контролировать соблюдение правил. Эта борьба имеет давние корни. Все началось еще с директивы TD18, которую с прошлогоднего этапа в Канаде усилили и опубликовали под индексом TD39.

На этот раз особое внимание уделили хитрым конструкциям с использованием эластичных блоков и решениям, когда две соседние детали деформируются под нагрузкой по-разному.

В СМИ появились публикации, что Red Bull может пострадать от новых правил. Однако после финиша в Сингапуре ее глава Кристиан Хорнер заверил, что неудача его команды лишь случайно пришлась на тот этап, где стал действовать новый порядок.

Говоря о том, что помешало его пилотам на «Марине-Бэй», британец отметил: «Исключительно инженерные вопросы. В нашем бизнесе не бывает беспроигрышных решений.

Понимаю, как вам всем хочется связать это с директивой – но, к сожалению, ничего не получится. Мы не заменили [перед Сингапуром] ни единой детали машины».

На прямой вопрос, потребовалось ли что-то корректировать в работе узлов и деталей шасси, Хорнер ответил: «Нет. Решительно ничего».

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Red Bull Content Pool

Как объяснил Кристиан, главной причиной проблем Red Bull на прошедшем Гран При стал неверный выбор квалификационных настроек.

«Мы изначально ожидали здесь более серьезной конкуренции, – рассказал он. – Но наше отставание в пятницу стало неприятным сюрпризом. Могу сказать, что мы оказались вне оптимального диапазона, в особенности на одном быстром круге. В такой ситуации шины работают просто ужасно. На самом деле, ничего не работает».

Хорнер признался, что подготовка команды к этапу на этот раз не принесла обычных результатов из-за сочетания нескольких факторов: «Наша работа на симуляторе привела к неверным выводам. Пришлось потратить дополнительное время, чтобы исправить это.

Но в итоге мы все равно оказались в неверном "окне" настроек, из-за чего проявилась одна из слабых сторон нашей машины. На самом деле, для нас это очень полезный урок с прицелом на новый сезон. Теперь у нас есть важные данные, которые мы обязательно учтем при создании новой RB20».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Red Bull Content Pool

Главным козырем машины Red Bull в нынешнем сезоне оставалась стабильность аэродинамической платформы, то есть постоянство ее характеристик вне зависимости от внешних условий.

Говоря о том, что изменилось на прошедшем Гран При, главный гоночный инженер RBR Пол Моноган объяснил: «Проявили себя некоторые врожденные особенности шасси. Речь о таких вещах, которые не всегда можно исправить по ходу уик-энда. Кроме того, мы сами допустили несколько ошибок, что и привело к слабой квалификации.

Да, это были не какие-то фундаментальные просчеты, но все же ошибки, которые мы теперь обязательно исправим к будущему году. Эта работа уже началась».