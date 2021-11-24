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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Хорнер: Red Bull проиграла Mercedes в Катаре из-за одного поворота

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По мнению главы команды из Милтон-Кинса, судьбу прошедшего Гран При решил один участок трассы

Хорнер: Red Bull проиграла Mercedes в Катаре из-за одного поворота

Этап в окрестностях Дохи прошел с весомым преимуществом Льюиса Хэмилтона – семикратный чемпион выиграл квалификацию, лидировал в гонке от старта до финиша и заработал важные очки за победу, которая ощутимо повысила его шансы на титул. 

Лидер сезона Макс Ферстаппен получил штраф после квалификации и вынужден был стартовать седьмым – однако, даже со второго места едва ли что-то смог бы противопоставить британцу в этот день. 

Отвечая на вопрос, что помешало Red Bull переиграть Mercedes, глава команды Кристиан Хорнер указал на конкретное место трассы, которое решило судьбу Гран При. 

«Я думаю, весь уик-энд между нами была разница в шестом повороте, – сказал он. – Начиная с пятницы и вплоть до конца воскресенья мы теряли там по две десятых на каждом круге. И это определенно то, с чем надо разобраться. Только так можно понять, как нам стать быстрее».

Шестой поворот – это самый медленный на катарской трассе левый крутизной без малого 180 градусов.

Конфигурация трассы в Катаре

Конфигурация трассы в Катаре (деление на сектора приведено для MotoGP)

После недельной паузы Формула 1 продолжит сезон в саудовской Джидде. Ожидается, что еще одна новая для чемпионата трасса будет очень быстрой, что вновь даст преимущество Mercedes.

Главный гоночный инженер чемпионов мира Эндрю Шовлин отметил, что сильнее всего черные машины W12 выглядят именно в поворотах.

«На некоторых из тех трасс, где мы выступали недавно, наша скорость в поворотах была на уровне Red Bull, а на прямых мы действительно выигрывали у них, – сказал Шовлин. – Но в Катаре вышло прямо наоборот. Там мы были наравне с ними на прямых, но что-то отыгрывали в поворотах. 

Почему так вышло? Тут есть два объяснения. Во-первых, нужно вспомнить, какой [высокий] уровень прижимной силы был у нашей машины – он помогал быстро преодолевать повороты. 

Исходя из этого мы выбирали механические настройки, пружины, переднее крыло. Гонщики остались очень довольны балансом и стабильностью машины, они могли атаковать повороты и сохранять в них скорость. Результат вы видели – это тот фантастический круг, который принес Льюису поул».

Оценивая расстановку сил на двух оставшихся трассах чемпионата, Кристиан Хорнер отметил: «Следующая трасса [в Джидде] должна лучше подойти Mercedes, а про Абу-Даби после переделок строить прогнозы сложно. 

В любом случае, борьба будет предельно упорной. В личном зачете разница составляет восемь очков, в Кубке конструкторов мы сократили отставание до пяти. Сейчас каждый отдает борьбе все силы, чемпионат мира вступил в решающую фазу.

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