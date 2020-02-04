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Формула 1 / Новость

Хорнер: Red Bull подготовлена лучше, чем за последние пять лет

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Хорнер: Red Bull подготовлена лучше, чем за последние пять лет
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
4 февр. 2020 г., 15:24

Руководитель Red Bull счел, что новая философия подготовки к сезону должна помочь команде с первых же Гран При бороться за победы.

После многообещающего первого сезона с моторами Honda в 2019 году Red Bull нацелилась бросить вызов Mercedes и Ferrari. В команде понимают, что для этого нужно сражаться за победы с первой гонки сезона – однако в прошлом она сталкивалась с проблемами в начале года, прежде чем возвращалась в борьбу за победы к его середине.

В 2020 году Red Bull решила представить машину публике раньше, чем обычно, чтобы между ее обкаткой в Сильверстоуне и началом предсезонных тестов в Барселоне у команды была целая неделя для выявления и устранения начальных проблем.

Кристиан Хорнер считает, что у Red Bull начался период стабильности, связанный с пилотами, регламентом и моторами – и это поможет команде лучше начать сезон.

«В последние годы на нас влияли разные факторы, вроде смены моториста или изменения концепции переднего антикрыла, – сказал Хорнер на мероприятии Red Bull в Лондоне. – В этом году мы изменили нашу философию, мы решили стартовать раньше.

Учитывая стабильность регламента, очевидно, что RB16 – это серьезная модернизация и эволюция RB15. Мы сосредоточились на устранении слабых мест и укреплении сильных сторон».

Хорнер признал, что прогресс Honda с силовыми установками подстегивает команду к созданию лучшего шасси.

«Важным фактором в том, чтобы мы смогли принять вызов, является силовая установка, – сказал он. – Honda проделала большую работу над двигателем в прошлом году. Стало больше мощности, и кажется, что сейчас мы подобрались очень близко к Mercedes. Следовательно, команде нужно сделать большой акцент на шасси.

Кроме того, мы знаем, на что способны наши гонщики. Начиная этот год, мы чувствуем себя более подготовленными, чем за последние пять лет».

Хорнер признал, что Mercedes остается фаворитом в этом году.

«В прошлом году мы получили множество уроков, и выводы используем для борьбы с Mercedes и Ferrari, – отметил он. – Но не стоит забывать, кто является действующим чемпионом мира, поэтому они сильно начнут сезон, будут фаворитами.

Но, учитывая стабильность во всех областях, в том числе среди пилотов и технического персонала, мы получили импульс во второй половине прошлого года. Думаю, мы сейчас в очень хорошем положении для того, чтобы дать им бой».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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