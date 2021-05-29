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Формула 1 Новость

Хорнер: Red Bull для Формулы 1 важнее любого автопроизводителя

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, Главный редактор

Руководитель австрийской команды считает, что моторная программа «Быков» станет ценной страховкой для организаторов чемпионата

Хорнер: Red Bull для Формулы 1 важнее любого автопроизводителя

Переход программы Honda по созданию и сборке силовых установок для Ф1 под контроль Red Bull уже не входит в число наиболее резонансных тем из обсуждающихся в паддоке – однако по-прежнему регулярно поднимается в интервью с представителями «Быков». Очередной такой случай дал руководителю команды Red Bull Кристиану Хорнеру повод лишний раз напомнить публике о важности роли, которую австрийский концерн сейчас играет в Ф1.

«Не думаю, что можно найти компанию, которая в последние годы сделала бы для спорта больше, чем наша, – заявил Хорнер в интервью британскому изданию Autosport. – Red Bull владеет двумя участвующими в чемпионате командами, гоночной трассой [«Ред Булл Ринг», где ежегодно проходят гонки Ф1] – плюс у компании есть программы в юниорских категориях и во многих других гоночных дисципилинах по всему миру.

Мы невероятно полезны и Формуле 1 в целом, и Liberty Media как нынешнему организатору чемпионата. А в новой роли мы сможем обеспечить спорту определенную страховку – гарантировать поставку силовых установок в случае, если один из автопроизводителей внезапно решит свернуть свою программу. Иметь производителя моторов, который не зависит от крупных автомобильных концернов – крайне привлекательный вариант для Liberty».

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Алонсо подал идею делать для городских трасс особые шины

Предыдущая новость

Алонсо подал идею делать для городских трасс особые шины
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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