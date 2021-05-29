Переход программы Honda по созданию и сборке силовых установок для Ф1 под контроль Red Bull уже не входит в число наиболее резонансных тем из обсуждающихся в паддоке – однако по-прежнему регулярно поднимается в интервью с представителями «Быков». Очередной такой случай дал руководителю команды Red Bull Кристиану Хорнеру повод лишний раз напомнить публике о важности роли, которую австрийский концерн сейчас играет в Ф1.

«Не думаю, что можно найти компанию, которая в последние годы сделала бы для спорта больше, чем наша, – заявил Хорнер в интервью британскому изданию Autosport. – Red Bull владеет двумя участвующими в чемпионате командами, гоночной трассой [«Ред Булл Ринг», где ежегодно проходят гонки Ф1] – плюс у компании есть программы в юниорских категориях и во многих других гоночных дисципилинах по всему миру.

Мы невероятно полезны и Формуле 1 в целом, и Liberty Media как нынешнему организатору чемпионата. А в новой роли мы сможем обеспечить спорту определенную страховку – гарантировать поставку силовых установок в случае, если один из автопроизводителей внезапно решит свернуть свою программу. Иметь производителя моторов, который не зависит от крупных автомобильных концернов – крайне привлекательный вариант для Liberty».