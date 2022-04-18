Хорнер рассказал об обновлениях Red Bull к Имоле

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Гран При Эмилии-Романьи, который пройдет в эти выходные, похоже не будет богат на обновления со стороны команд. Все дело в формате уик-энда со спринтерской субботней гонкой, из-за которой времени на тренировки и настройки будет сильно меньше обычного.

Ранее об отсутствии обновлений в Имоле заявил глава Ferrari Маттиа Бинотто. Теперь ту же логику воспроизвел и главный конкурент Скудерии в этом сезоне, глава Red Bull Кристиан Хорнер.

«Не стану обещать вам больших обновлений в Имоле, – заявил Хорнер. – Кое-что мы все же изменим, но это стандартная эволюция. Все из-за спринтерской гонки и невозможности потратить много времени на настройку болидов.

Так что нам нужно быть уверенными в том, что мы понимаем, как работает автомобиль, а с новыми деталями это будет сложно.

Но в целом мы уже выбрали направление, по которому будем развивать наши машины. Мы начали эту работу с самых первых гонок и я думаю выбрали верный путь, с которого не сойдем до конца сезона».