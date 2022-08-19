Хорнер рассказал о новом Ферстаппене образца 2022 года
По мнению главы Red Bull, действующий чемпион стал гораздо сильнее
Макс Ферстаппен уверенно лидирует в нынешнем сезоне Формулы 1. При этом его победы сложно списать на то, что болид Red Bull дает явное преимущество. В квалификациях доминирует Ferrari, да и напарник Ферстаппена Серхио Перес не демонстрирует явного превосходства над гонщиками Скудерии.
Если в прежние годы Ферстаппен был быстр, но зачастую допускал ошибки, то в этом сезоне пилотирует почти безупречно. Это не смог не отметить его босс Кристиан Хорнер.
«Во многих аспектах он стал свободнее, – цитирует Хорнера издание GPFans.com. – Его больше не беспокоит необходимость стать чемпионом, он уже им стал. Он уже вписан в историю Формулы 1. Все будущие достижения – только бонусы.
Он стал более всесторонним, более опытным, стал еще лучше справляться с давлением, что невероятно для 24-летнего парня. И в целом он продолжает совершенствоваться.
Макс способен выиграть много титулов, теперь от нас зависит, дадим ли мы ему победоносные машины. В этом году он отлично справляется. Ferrari – очень сильные соперники, у них два быстрых пилота. Mercedes пока позади, но они еще могут прибавить. Так что наша победа все еще не гарантирована».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Боттас выиграл гонку на 96 км. Без мотора!
Йос Ферстаппен поехал в ралли: Сын назвал меня сумасшедшим
Самое важное:
Маси возглавит гоночную серию на своей родине
Бывший гоночный директор Формулы 1 станет руководителем чемпионата австралийских суперкаров
Вассер отказался говорить об Audi и поблагодарил Alfa Romeo
Глава команды дал понять, что сделка с немецкой компании находится в зачаточном состоянии
В Aston Martin предупредили о нехватке средств на новые крылья
Команда представила новое заднее крыло, но не сможет выпустить достаточное число деталей в такой модификации
Последнее место не помешало главе Williams увидеть успех команды
По словам Йоста Капито, по скорости в этом сезоне Williams приблизилась к лидерам