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Формула 1 Новости

Хорнер рассказал о новом Ферстаппене образца 2022 года

По мнению главы Red Bull, действующий чемпион стал гораздо сильнее

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Хорнер рассказал о новом Ферстаппене образца 2022 года
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Макс Ферстаппен уверенно лидирует в нынешнем сезоне Формулы 1. При этом его победы сложно списать на то, что болид Red Bull дает явное преимущество. В квалификациях доминирует Ferrari, да и напарник Ферстаппена Серхио Перес не демонстрирует явного превосходства над гонщиками Скудерии.

Если в прежние годы Ферстаппен был быстр, но зачастую допускал ошибки, то в этом сезоне пилотирует почти безупречно. Это не смог не отметить его босс Кристиан Хорнер.

«Во многих аспектах он стал свободнее, – цитирует Хорнера издание GPFans.com. – Его больше не беспокоит необходимость стать чемпионом, он уже им стал. Он уже вписан в историю Формулы 1. Все будущие достижения – только бонусы.

Он стал более всесторонним, более опытным, стал еще лучше справляться с давлением, что невероятно для 24-летнего парня. И в целом он продолжает совершенствоваться.

Макс способен выиграть много титулов, теперь от нас зависит, дадим ли мы ему победоносные машины. В этом году он отлично справляется. Ferrari – очень сильные соперники, у них два быстрых пилота. Mercedes пока позади, но они еще могут прибавить. Так что наша победа все еще не гарантирована».

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