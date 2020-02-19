Хорнер рассказал о ночной смене механиков Red Bull
По словам руководителя австрийской команды, на предсезонных тестах с одной машиной работает большее количество персонала, чем с двумя на этапах чемпионата мира.
Кристиан Хорнер приоткрыл перед зрителями телеканала Sky Sports отдельные детали схемы работы топ-команды на предсезонных тестах. Руководитель Red Bull, в частности, рассказал, что по ходу трех тестовых дней механики коллектива работают в две смены.
«Мы привозим на тесты большее число сотрудников, чем на гонки, – сообщил Хорнер в интервью по ходу заездов. – Потому что у нас есть еще и ночная смена. В настоящий момент отдельная группа механиков еще спит в гостинице. Они проснутся в пять или шесть часов вечера и будут всю ночь работать с машиной. И само собой, наши коллеги на базе тоже сейчас не сидят сложа руки. Они за многим могут наблюдать в режиме реального времени, а еще больший объем данных мы отсылаем на фабрику в конце каждого дня».
В отличие от многих других команд, Red Bull предпочла в среду сосредоточиться на работе с одним пилотом: «Смена пилота в середине сейчас – это роскошь, – прокомментировал Хорнер это решение. – Сейчас для нас важно накатать как можно больший километраж, да и инженеры предпочитают в течение дня получать данные от одного и того же пилота, чтобы не пришлось вносить какие-либо поправки».
Впрочем, в пятницу, по ходу последнего дня первой серии тестов, Макс Ферстаппен и Алекс Элбон будут выводить Red Bull RB16 на трассу по очереди.
Читайте также:
Предыдущая новость
Квят: Сразу почувствовал себя в этой машине как дома
Следующая новость
Сайнс: Я было подумал, что с новой машиной мы уделали всех
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Хорнер рассказал о ночной смене механиков Red Bull
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты