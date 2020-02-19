Хорнер рассказал о ночной смене механиков Red Bull

Кристиан Хорнер приоткрыл перед зрителями телеканала Sky Sports отдельные детали схемы работы топ-команды на предсезонных тестах. Руководитель Red Bull, в частности, рассказал, что по ходу трех тестовых дней механики коллектива работают в две смены.

«Мы привозим на тесты большее число сотрудников, чем на гонки, – сообщил Хорнер в интервью по ходу заездов. – Потому что у нас есть еще и ночная смена. В настоящий момент отдельная группа механиков еще спит в гостинице. Они проснутся в пять или шесть часов вечера и будут всю ночь работать с машиной. И само собой, наши коллеги на базе тоже сейчас не сидят сложа руки. Они за многим могут наблюдать в режиме реального времени, а еще больший объем данных мы отсылаем на фабрику в конце каждого дня».

В отличие от многих других команд, Red Bull предпочла в среду сосредоточиться на работе с одним пилотом: «Смена пилота в середине сейчас – это роскошь, – прокомментировал Хорнер это решение. – Сейчас для нас важно накатать как можно больший километраж, да и инженеры предпочитают в течение дня получать данные от одного и того же пилота, чтобы не пришлось вносить какие-либо поправки».

Впрочем, в пятницу, по ходу последнего дня первой серии тестов, Макс Ферстаппен и Алекс Элбон будут выводить Red Bull RB16 на трассу по очереди.