Хорнер рассказал, как Red Bull упустила Пиастри

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С нового сезона Формулы 1 австралиец Оскар Пиастри начнет выступления за McLaren. На пути к чемпионату мира гонщик завоевал титулы во всех молодежных сериях, где выходил на старт, а в Ф3 и Ф2 стал чемпионом с первой попытки.

Еще до дебюта гонщик стал причиной судебной тяжбы между McLaren и Alpine – последняя взяла его в свою молодежную программу, но из-за собственного беспечного отношения к контрактам не смогла доказать право посадить Оскара за руль в 2023-м.

Между тем, Пиастри вполне мог провести свою первую гонку не в McLaren, а в AlphaTauri – об этом в подкасте Beyond the Grid рассказал глава RBR Кристаин Хорнер.

«Он выступал за Arden (команду отца Хорнера, – прим.ред.) в Формуле 4 и Формуле Renault, и уже тогда демонстрировал незаурядный талант, – объяснил британец. – В тот моменn в Red Bull следили за ним, но не воспользовались возможностью [включить гонщика в свою молодежную программу]. И я до сих пор очень жалею об этом.

Он продемонстрировал феноменальные результаты в Формуле 3 и Формуле 2. Если бы такой пилот появился сейчас, он точно не остался бы незамеченным».

Хорнер добавил, что его удивила неспособность Alpine доказать свое право на Пиастри: «Я не вникал в детали этой истории, потому мне сложно судить, что и кто кому обещал. Но ее исход оказался весьма неожиданным сразу с нескольких точек зрения».

В нынешнем сезоне в Ф2 выступали пятеро гонщиков Red Bull Junior, включая Джехана Дарувалу (№17) и Аюму Ивасу (№2) Фото: Red Bull Content Pool

Кто в ближнем резерве?

Говоря о молодежной программе Red Bull и оценивая результаты тех гонщиков, кто туда сейчас входит, Хорнер заметил: «Мы продолжаем инвестировать в юниоров, сейчас у нас есть несколько отличных пилотов, начиная от картинга, затем в Формуле 4 и так далее.

Думаю, этот процесс у Red Bull хорошо отлажен. Мы даем мальчишкам шанс, вкладываемся в них, предоставляя возможности, которых в противном случае у них не было бы.

Исак Хаджар провел отличный дебютный сезон в Ф3. И еще я бы выделил [Аюму] Ивасу из Формулы 2. Эти двое особенно проявили себя в нашей программе.

У Лиама Лоусона был непростой год, но он тоже талантлив. Деннису Хаугеру пришлось сложновато в Ф2, но год назад он блестяще взял титул в Формуле 3. Но вопрос в том, в какой степени это его заслуга, а в какой – команды и техники».

17-летний Исак Хаджар одержал три победы по ходу сезона Ф3, он долго лидировал в общем зачете, и лишь в самом конце соперники оттеснили француза на четвертую строчку. Аюму Иваса (20) выиграл одну из гонок и идет девятым в Ф2. Лоусон (20) занимает в этой же серии седьмую позицию за этап до конца сезона, Хаугер (19) – 11-ю.

Также в Red Bull Junior входит Джехан Дарувала (23, 5-й в Ф2), а Юри Випса отчислили из программы за неумение держать язык за зубами в онлайн-играх.

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