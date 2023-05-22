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Хорнер рассказал, как оборвалась его карьера гонщика

В конце 90-х нынешний босс Red Bull соперничал на трассах с Хуаном-Пабло Монтойей и Томом Кристенсеном, но потом решил повесить шлем на гвоздь

Алтай Гек
Автор:
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Кристиан Хорнер начал выступления в гонках в начале 90-х. В дебютном сезоне национальной Формулы Renault молодой британец одержал одну победу и стал лучшим новичком. Вскоре он перешел в Ф3, а оттуда и в Ф3000 – последнюю ступень в тогдашней иерархии перед Формулой 1. 

На таком уровне результаты Хорнера смотрелись уже не особенно ярко – за два года он всего раз финишировал в зачетной шестерке, а порой даже не попадал на старт из-за слабого квалификационного времени. 

К тому моменту Кристиан уже выступал за собственную команду Arden – что интересно, ее первый моторхоум он купил у некоего Хельмута Марко. 

В конце 1998-го британец решил прекратить собственные выступления и сконцентрироваться на менеджменте – в тот момент ему было 25 лет. 

В недавнем интервью Financial Times Хорнер вспомнил те события и рассказал, почему решил больше не выходить на старт. 

«Я остановился на уровне Формулы 2, – объяснил он. – По мере того, как машины становились все быстрее, ты осознаешь, что и уровень риска тоже растет.  

Отключить голову от сердца становится все сложнее, и в какой-то момент я понял, что больше не готов принимать на себя такой риск. 

Инстинкт самосохранения срабатывает и говорит тебе: "Гоняться – тупо". В этот момент ты понимаешь, что должен уходить».

В интернете есть другая популярная версия прекращения карьеры Хорнера: якобы на тестах Ф3000 он оказался на трассе сразу следом за Хуаном Монтойей и попробовал удержаться за ним. Из этого ничего не вышло, и гонщик вынужден признать сам себе, что «не в состоянии повторить такой уровень мастерства».

Сосредоточившись на руководстве Arden, Кристиан вскоре сделал свою команду чемпионом Ф3000, а в 2005-м по протекции Марко стал руководителем Red Bull Racing – и занимает этот пост по сей день. 

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