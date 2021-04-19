Хорнер рассказал, что определит чемпиона-2021

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Эмилии-Романьи, хотя стартовал только третьим. Голландец смог на трассе пройти Льюиса Хэмилтона и затем удержать преимущество над ним.

После двух этапов Ферстаппен на одно очко отстает от Хэмилтона в чемпионате, и босс Red Bull Кристиан Хорнер уверен, что борьба останется такой же плотной до конца.

«По темпу мы очень близки с Mercedes, у обеих машин есть свои сильные и слабые стороны, – сказал Хорнер. – На промежуточных шинах мы были быстрее в начале отрезка, а они – в конце.

Исход борьбы в чемпионате лишат минимальные разрывы. Это будет зависеть от того, кто лучше доработает машину в рамках потолка бюджетов, от надежности, от незначительных улучшений внутренних процессов, и от пилотов. Так и должно быть: двое лучших сражаются лицом к лицу».

Гонка в Имоле запомнилась чередой ошибок от Серхио Переса: вылетел с трассы под сейфти-каром, обогнал соперников с нарушением и получил штраф, затем допустил еще один разворот.

«Я думаю, дело просто в [недостаточно] времени за рулем. У него была очень суматошная гонка. Конечно, обидно за ошибку под сейфти-каром, штраф и потом ошибку после рестарта. Он вполне мог быть на подиуме и жаль, что его там нет. Но он уже находит себе опору и я уверен, на следующих этапах он будет сильнее».