Хорнер: Расселл сделает Mercedes сильнее

Со следующего сезона за Mercedes вместо Валттери Боттаса будет выступать Джордж Расселл. Глава Red Bull Кристиан Хорнер полагает, что с молодым британцем соперники его команды станут сильнее.

«Он точно усилит команду, – сказал Хорнер. – У него огромный талант, мы видели это в Williams. Он завоевывал подиумы и места на первом ряду, его талант очевиден. Понятно, почему Тото решил взять его в команду. По-моему, он этот шанс заслужил, а дальше время покажет, что получится».

Хорнер считает, что приглашение Расселла в Mercedes – это часть той же смены поколений, в рамках которой лидером Red Bull стал Макс Ферстаппен:

«За этим всем интересно наблюдать, потому что ни в одном спорте время не стоит на месте. Кто-то новый появляется, а у кого-то другого возникают проблемы. Мы уже видели приход Макса, Джордж того же возраста и из того же окружения. Будет интересно посмотреть, как он справится на большой сцене».