Хорнер: Расселл сделает Mercedes сильнее
Босс Red Bull рад прогрессу пилота из системы соперников
Со следующего сезона за Mercedes вместо Валттери Боттаса будет выступать Джордж Расселл. Глава Red Bull Кристиан Хорнер полагает, что с молодым британцем соперники его команды станут сильнее.
«Он точно усилит команду, – сказал Хорнер. – У него огромный талант, мы видели это в Williams. Он завоевывал подиумы и места на первом ряду, его талант очевиден. Понятно, почему Тото решил взять его в команду. По-моему, он этот шанс заслужил, а дальше время покажет, что получится».
Хорнер считает, что приглашение Расселла в Mercedes – это часть той же смены поколений, в рамках которой лидером Red Bull стал Макс Ферстаппен:
«За этим всем интересно наблюдать, потому что ни в одном спорте время не стоит на месте. Кто-то новый появляется, а у кого-то другого возникают проблемы. Мы уже видели приход Макса, Джордж того же возраста и из того же окружения. Будет интересно посмотреть, как он справится на большой сцене».