Хорнер раскритиковал «смехотворную» идею спринта в Баку

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В 2023 году Формула 1 проведет шесть уик-эндов в спринтерском формате – ближайший из них состоится в конце апреля в столице Азербайджана.

Так как весенний отрезок сезона сопровождается активной подготовкой новинок, выбор бакинского уик-энда для проведения спринта не понравился участникам чемпионата, ведь на городской трассе велик риск повредить машину.

«Это совершенно смехотворная история, что первый спринт мы проводим в Азербайджане, – сказал глава RBR Кристиан Хорнер, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Конечно, с точки зрения спектакля и интереса зрителей это, наверное, будет один из лучших спринтов в году.

Но если говорить о затратах, то все, что мы подготовим, может отправиться в помойное ведро. А расходуем мы [на доработки] немало. Одной гонки в Баку будет вполне достаточно, а нас ждут две – и наверняка со множеством событий.

Да, это часть вызова и часть стоящей перед нами задачи. Но, надеюсь, мы сможем в будущем уточнить регламент по поводу спринтов. Я знаю, что спортивные директора команд уже заняты этим. Надеюсь, результат их работы появится уже скоро. Спринт в Азербайджане – это перебор».

Зак Браун из McLaren поддержал эту мысль: «Гонки в Баку всегда яркие – с большими авариями и большими счетами за ремонт. Зрители будут в восторге, а мы можем лишь рассчитывать, что машины закончат дистанцию в том же виде, в каком стартовали».

«Это заставляет нервничать, – поддержал коллег руководитель Aston Martin Майк Крак. – Да, все в равной ситуации, но каждому важно сохранить свою технику».

Отмар Сафнауэр из Alpine добавил, что его команда даже посвятит апрельскую паузу в календаре изготовлению дополнительных запчастей, которые наверняка потребуются в Баку и спустя неделю на пятом этапе сезона в Майами.

Дополнение: Формула 1 проведет спринт в Баку по особым правилам