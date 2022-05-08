Хорнер: Пусть Ф1 сама платит Andretti призовые

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Среди гостей Гран При Майами присутствует Майкл Андретти, сын чемпиона Формулы 1 Марио Андретти и руководитель семейного бизнеса. Еще в прошлом году он подал в Формулу 1 и в FIA заявку на вступление в чемпионат со своей командой, и в Майами уже провел несколько важных встреч для решения этого вопроса.

Проблема, однако, в том, что призовой фонд чемпионата делится между командами по итогам сезона, и если команд будет больше, доля каждой из существующих снизится. Чтобы компенсировать это, претендент должен заплатить остальным участникам суммарно 200 миллионов долларов.

Однако этого недостаточно, заявил глава Red Bull Кристиан Хорнер.

«В теории это должно быть проблемой Liberty Media, если они хотят пригласить новые команды, – цитирует Хорнера издание The Race. – Это же всегда вопрос того, как распределяется призовой фонд. Деньги тут главный фактор. И если промоутер чемпионата хочет увеличить число команд, пусть платит им из своих доходов.

Это же нелогично, ожидать, что другие команды примут нового конкурента и еще и заплатят ему из своих призовых. Это почва для конфликта.

Отлично, что к нам присоединяются два новых производителя силовых установок (Audi и Porsche). Отлично видеть на старте такое великое имя, как Андретти, видеть, что Марио снова в Формуле 1. Но пусть именно Liberty решает, кому за это платить.

Да, новичок должен будет внести 200 миллионов долларов, которые поделят остальные команды. Но в долгосрочной перспективе этого мало. В нас сейчас 10 благополучных команд. Но две из них, кто занимает последние места, вынуждены бороться за выживание. И им нужно быть уверенными, что им хватит денег на то, чтобы с годами прорваться выше.

Допустим, сейчас им помогут эти 200 миллионов. Но это единоразовая выплата. А дальше что?».