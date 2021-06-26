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Формула 1 / Гран При Штирии Новость

Хорнер: Против Mercedes сыграла погода

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, Главный редактор

Руководитель Red Bull ожидал от соперников более серьезного сопротивления в борьбе за поул

Хорнер: Против Mercedes сыграла погода

Победа Макса Ферстаппена в квалификации Гран При Штирии стала первым субботним успехом команды Red Bull на домашней трассе. Комментируя результаты заездов в беседе со съемочной группой телеканала Sky Sports, руководитель коллектива Кристиан Хорнер предположил, что на руку его подопечным могли сыграть погодные условия.

«Нам казалось, что Mercedes способен на большее – но температура воздуха к моменту начала квалификации выросла сильнее, чем ожидалось. Видимо, это повлияло на скорость машин, а при нынешних небольших разрывах – и на результаты. Похоже, у нас получилось точно попасть в идеальную температуру шин: Макс был очень доволен поведением машины и выдал прекрасный круг.

Нас немного беспокоило наличие у Льюиса лишнего комплекта шин в третьем сегменте. Но, с другой стороны, опыт напоминал, что три попытки часто оборачиваются излишней спешкой на кругах прогрева. У многих гонщиков просто не получается сделать все так, как они хотят и как требуется – из-за слишком плотного графика. Макс же сегодня смог провести квалификацию в хорошем, удобном для себя ритме. А Серхио был весьма хорош на прикатанных шинах».

Сам Перес тем временем объяснил журналистам, почему к моменту начала третьего сегмента в его распоряжении был лишь один свежий комплект покрышек Soft.

«К началу квалификации мы еще не закончили процесс настройки машины. Она вела себя не слишком хорошо, мы продолжали вносить изменения в настройки – и из-за этого были вынуждены использовать два комплекта мягких шин в первом сегменте.

Поэтому первую попытку в решающем сегменте я проехал на прикатанных шинах. Круг получился неплохим – а вот когда обули свежую резину, все пошло не так. К моменту начала быстрого круга шины оставались холодными, и я достаточно много потерял в первом повороте. Если бы не эта ошибка, думаю, я мог бы стать и вторым».

Время пилота на свежих шинах оказалось лишь немногим лучше, чем на старых – и в итоге Перес показал только 5-й результат (поднявшись на позицию выше благодаря штрафу Валттери Боттаса).

В отличие от своего напарника, мексиканец будет стартовать на шинах Soft. Причем, по словам гонщика, команда изначально сочла такой вариант лучшим и не ставила перед пилотом задачи попробовать пробиться в третий сегмент на резине Medium. Можно предположить, что использование мягких шин на старте гонки является идеальным вариантом не столько для Переса, сколько для команды. Для Red Bull было бы весьма полезно, если бы мексиканец смог в начале заезда обогнать Хэмилтона и прикрыть тылы напарника в борьбе за победу.

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