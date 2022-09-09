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Формула 1 Новость

Хорнер прокомментировал развод Red Bull с Porsche: У нас разные ДНК

Глава команды объяснил, почему не состоялся альянс с немецким производителем

Адам Купер
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Хорнер прокомментировал развод Red Bull с Porsche: У нас разные ДНК
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В Porsche потратили много месяцев на программу возвращения в Формулу 1 в партнерстве с Red Bull Racing. Ожидалось, что компания выкупит половину всех гоночных программ «быков» и будет принимать участие в управлении командой. 

Однако именно вопрос контроля в итоге оказался краеугольным камнем, стороны не смогли договориться, и в пятницу перед стартом Гран При Италии Porsche выпустила официальное заявление об отказе от сотрудничества.

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал Motorsport.com, почему в команде решила не продолжать переговоры с производителем и теперь намерены самостоятельно строить моторы по новым правилам.

«Понятно, что с 2026 года Red Bull сама станет выпускать силовые установки, – сказал британец. – Для нас было логично вести диалог о партнерстве. 

Сейчас эти дискуссии [с Porsche] уже завершены, мы пришли к выводу, что с точки зрения подхода к Ф1 Red Bull не устраивают такие отношения.  

Мы нацелились стать производителем моторов полтора года назад, серьезно инвестировали в инфраструктуру, а около месяца назад впервые завели двигатель собственного производства.  

Это захватывающая новая глава для Red Bull, которая никогда на ставилась в зависимость от участия третьей стороны. Подобное просто невозможно».  

На вопрос о том, что участие Porsche кроме технического, могло быть выгодным в финансовом плане, Хорнер ответил: «Только в том случае, если бы у нас совпали ДНК и долгосрочные стратегии. 

До финансовых переговоров мы даже не дошли. Porsche – знаменитый бренд, но оказалось, что ДНК у них несколько отличается. 

По ходу диалога стало понятно, что стратегически мы смотрим на ситуацию по-разному. 

Red Bull уже показала, на что способна в Ф1. Понятно, что мы – независимая команда, и теперь и производитель моторов. И нам интересно соперничать на этом поприще так же, как и в вопросе шасси».

Хорнер добавил, что позиция партнера-моториста на 2026 год остается открытой, но история с Porsche должна стать примером для потенциальных кандидатов. 

«Мы полностью сконцентрированы на силовых установках Red Bull, – пояснил он. – Если найдется тот, кто разделяет наши взгляды и может внести собственный вклад в проект, мы непременно рассмотрим такую возможность. 

Наша команда будет единственной помимо Ferrari, кто производит шасси и двигатели под одной крышей (у Mercedes и Alpine/Renault эти производства разнесены – прим.ред.).

Мы считаем, что для долговременной конкурентоспособности команды такой подход является абсолютно правильным. Кроме того, он открывает и дополнительные возможности».

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