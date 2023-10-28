Хорнер поддержал критику спринтов, назвав их правила «шуткой»

Перед сезоном 2023 года Формула 1 скорректировала расписание Гран При, в рамках которых разыгрываются субботние гонки – в календаре нынешнего чемпионата таких в общей сложности шесть.

Теперь гонщики уже в пятницу проводят главную квалификацию, а субботу посвящают спринтерским сессиям. При этом режим закрытого парка, в условиях которого запрещено менять регулировки машин, вступает в силу после единственной тренировочной сессии в пятницу утром.

На недавнем Гран При США такие особенности привели к тому, что Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера вычеркнули из протокола гонки за чрезмерный износ контрольной планки под днищем. В пятницу их команды неверно оценили необходимый клиренс.

Многие в пяддоке уверены, что при технической инспекции всех машин – а не всего четырех, как было сделано – нарушений нашлось бы куда больше.

И хотя команда Red Bull не пострадала в Остине, ее руководитель Кристиан Хорнер назвал существующую систему несовершенной.

«Как по мне, правила закрытого парка – это какая-то шутка, – объяснил он в Мехико. – У тебя есть всего одна сессия, чтобы разобраться с настройками. После этого инженеры, в принципе, могут ехать по домам.

Нам надо обсудить эту ситуацию. Я уверен, что именно она привела к проблемам с клиренсом и привела к нарушению правил [износа планки].

Получается так, что на спринтерских Гран При у нас просто нет возможности потренировать длинные серии. Причем это никак не повышает непредсказуемость».

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Одним из главных противников спринтов в современной Ф1 является Макс Ферстаппен. Недавно гонщик сказал, что победы по субботам даже не доставляют ему удовольствия.

По мнению Хорнера, правила необходимо скорректировать так, чтобы в выигрыше были поклонники спорта.

«Мы должны слушать болельщиков и учитывать их мнение, – сказал глава RBR. – Чего им хочется?

Мне кажется, будет очень интересно взглянуть после завершения чемпионата, насколько популярными оказались спринты. Ведь мы, в конечном счете, делаем все это ради зрителей.

Спринты появились именно для того, чтобы добавить зрелищности, сделать соревнования более привлекательными.

Нам следует быть честными с самими собой и спросить: "Чему нас научил прошедший год? Что можно сделать лучше? Как повысить качество спектакля?"».

Он добавил: «Если гонщики с командами будут получать удовольствие и считать такой формат стоящим, тогда, думаю, он понравится и болельщикам».

В нынешнем сезоне в календаре Ф1 запланирован еще один спринтерский уик-энд – в начале ноября в Сан-Паулу.