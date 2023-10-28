Хорнер поддержал критику спринтов, назвав их правила «шуткой»
Глава Red Bull Racing призвал изменить регламент закрытого парка, чтобы не допустить повторения неприятной для спорта истории в Остине
Перед сезоном 2023 года Формула 1 скорректировала расписание Гран При, в рамках которых разыгрываются субботние гонки – в календаре нынешнего чемпионата таких в общей сложности шесть.
Теперь гонщики уже в пятницу проводят главную квалификацию, а субботу посвящают спринтерским сессиям. При этом режим закрытого парка, в условиях которого запрещено менять регулировки машин, вступает в силу после единственной тренировочной сессии в пятницу утром.
На недавнем Гран При США такие особенности привели к тому, что Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера вычеркнули из протокола гонки за чрезмерный износ контрольной планки под днищем. В пятницу их команды неверно оценили необходимый клиренс.
Многие в пяддоке уверены, что при технической инспекции всех машин – а не всего четырех, как было сделано – нарушений нашлось бы куда больше.
И хотя команда Red Bull не пострадала в Остине, ее руководитель Кристиан Хорнер назвал существующую систему несовершенной.
«Как по мне, правила закрытого парка – это какая-то шутка, – объяснил он в Мехико. – У тебя есть всего одна сессия, чтобы разобраться с настройками. После этого инженеры, в принципе, могут ехать по домам.
Нам надо обсудить эту ситуацию. Я уверен, что именно она привела к проблемам с клиренсом и привела к нарушению правил [износа планки].
Получается так, что на спринтерских Гран При у нас просто нет возможности потренировать длинные серии. Причем это никак не повышает непредсказуемость».
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Одним из главных противников спринтов в современной Ф1 является Макс Ферстаппен. Недавно гонщик сказал, что победы по субботам даже не доставляют ему удовольствия.
По мнению Хорнера, правила необходимо скорректировать так, чтобы в выигрыше были поклонники спорта.
«Мы должны слушать болельщиков и учитывать их мнение, – сказал глава RBR. – Чего им хочется?
Мне кажется, будет очень интересно взглянуть после завершения чемпионата, насколько популярными оказались спринты. Ведь мы, в конечном счете, делаем все это ради зрителей.
Спринты появились именно для того, чтобы добавить зрелищности, сделать соревнования более привлекательными.
Нам следует быть честными с самими собой и спросить: "Чему нас научил прошедший год? Что можно сделать лучше? Как повысить качество спектакля?"».
Он добавил: «Если гонщики с командами будут получать удовольствие и считать такой формат стоящим, тогда, думаю, он понравится и болельщикам».
В нынешнем сезоне в календаре Ф1 запланирован еще один спринтерский уик-энд – в начале ноября в Сан-Паулу.
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