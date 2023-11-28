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Хорнер про хитрость Леклера в Абу-Даби: Он молодец, но сделал лишь половину дела

Главе Red Bull Racing понравилось, что Шарль пропустил в концовке гонки на «Яс-Марине» Серхио Переса. Однако Шарлю следовало после этого активнее придерживать Джорджа Расселла, уверен британец

Зейнеп Таш
Автор Зейнеп Таш
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Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Концовка гонки Ф1 в Абу-Даби стала маленьким триллером. Серхио Перес рвался вперед, зная о пятисекундном штрафе за аварию, а Шарль Леклер изо всех сил пытался обеспечить Ferrari второе место в Кубке конструкторов. 

Гонщик Скудерии даже пропустил Переса на второе место – рассчитывая, что тот сможет уехать вперед и даже с учетом наказания отобрать у Джорджа Расселла третье место. Но до финиша оставалось слишком мало времени, и Перес успел оторваться от гонщика Mercedes лишь на четыре секунды. 

В итоге Расселл поднялся на нижнюю ступень подиума, что и стало залогом успеха его команды в споре со Скудерией. 

После финиша грамотные действия Леклера заслужили похвалы от главы Red Bull Racing Кристиана Хорнера. 

«С точки зрения Ferrari он все сделал правильно, – сказал тот репортерам. – Но проблема в том, что он сделал только половину дела. Я считаю, Шарль должен был немного придержать Джорджа, чтобы обеспечить ту самую недостающую секунду». 

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Схожую точку зрения в интервью Sky Sports высказал и глава Ferrari Фредерик Вассер. 

«Шарлю действительно стоило действовать более агрессивно и замедлить Джорджа, – сказал француз. – С другой стороны, команде было важно завершить сезон хорошим результатом. Шарль стал вторым, и это позитивный момент, который станет первым шагом в новый сезон».

Сам Леклер признался, что еще до того, как пропустить Переса, он пытался помогать мексиканцу, давая ему возможность использовать DRS – чтобы тот смог уехать от Расселла.  

«Я внимательно следил за ситуацией с Джорджем и Чеко, – объяснил гонщик. – Когда команда сообщила мне, что Чеко вышел вперед и оказался позади меня, я понял, что надо дать ему возможность использовать DRS и оторваться от Джорджа. 

Мы обсудили все с инженером, я поделился с ним своим планом. Жаль, что в итоге он не сработал».

Если бы замысел Ferrari удался, и Расселл все же остался в финишном протоколе четвертым, судьбу второго места в Кубке конструкторов решил бы результат Карлоса Сайнса. Сумей испанец доехать до финиша десятым, Скудерия оказалась бы выше Mercedes. Но в случае его схода – как произошло в реальности – команда из Маранелло все равно осталась бы позади. 

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