Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Магнуссен: Удивлен, думал наша машина хуже Следующая / Посмотрите на новые радикальные понтоны Red Bull
Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Хорнер призвал увеличить потолок бюджетов

По словам главы Red Bull, в правилах не учтена инфляция

Автор:
, Редактор
Хорнер призвал увеличить потолок бюджетов
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С 2022 года бюджеты команд Формулы 1 ограничены 140 миллионами долларов. Эта сумма не включает зарплаты пилотов и трех руководителей, но включает зарплаты всех остальных сотрудников.

В Бахрейне глава Red Bull Кристиан Хорнер обратил внимание, что из-за осложнения геополитической ситуации в мире цены повсеместно выросли, а поднять зарплаты простым механикам он не может.

«Нужно помнить, что бюджетные ограничения вводились в дни пандемии, когда никто не знал, как будут складываться условия в будущем, – заявил Хорнер. – Сейчас мы видим, что во всем мире растут цены. Инфляция, похоже, достигнет рекордных значений. Мы уже сейчас видим, насколько подорожали авиаперелеты сюда, в Бахрейн.

Я думаю, это очень серьезная проблема, которую нужно решать. В конце концов, речь идет о зарплатах и уровне жизни простых сотрудников команд. Это обязанность регулятора рассмотреть данную ситуацию и привести все в соответствие с действительностью, где расходы на жизнь продолжают расти».

Читайте также:
Поделились
Магнуссен: Удивлен, думал наша машина хуже
Предыдущая новость

Магнуссен: Удивлен, думал наша машина хуже
Следующая новость

Посмотрите на новые радикальные понтоны Red Bull

Посмотрите на новые радикальные понтоны Red Bull
Больше от
Сергей Иванов
Капито о пожаре Williams: Глупо говорить об этом Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Капито о пожаре Williams: Глупо говорить об этом

Сафнауэр о причинах перехода в Alpine: Всем так лучше Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Сафнауэр о причинах перехода в Alpine: Всем так лучше

Посмотрите на новые радикальные понтоны Red Bull Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Посмотрите на новые радикальные понтоны Red Bull

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams

В Red Bull признали легальность понтонов Mercedes Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

В Red Bull признали легальность понтонов Mercedes

Перес объяснил свой разворот экспериментами с аэродинамикой Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Перес объяснил свой разворот экспериментами с аэродинамикой

Самое важное:

Перес на обновленной Red Bull показал лучшее время тестов Ф1
Формула 1 Формула 1

Перес на обновленной Red Bull показал лучшее время тестов Ф1

Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams

Капито о пожаре Williams: Глупо говорить об этом
Формула 1 Формула 1

Капито о пожаре Williams: Глупо говорить об этом

Сафнауэр о причинах перехода в Alpine: Всем так лучше
Формула 1 Формула 1

Сафнауэр о причинах перехода в Alpine: Всем так лучше

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.