Хорнер призвал увеличить потолок бюджетов

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С 2022 года бюджеты команд Формулы 1 ограничены 140 миллионами долларов. Эта сумма не включает зарплаты пилотов и трех руководителей, но включает зарплаты всех остальных сотрудников.

В Бахрейне глава Red Bull Кристиан Хорнер обратил внимание, что из-за осложнения геополитической ситуации в мире цены повсеместно выросли, а поднять зарплаты простым механикам он не может.

«Нужно помнить, что бюджетные ограничения вводились в дни пандемии, когда никто не знал, как будут складываться условия в будущем, – заявил Хорнер. – Сейчас мы видим, что во всем мире растут цены. Инфляция, похоже, достигнет рекордных значений. Мы уже сейчас видим, насколько подорожали авиаперелеты сюда, в Бахрейн.

Я думаю, это очень серьезная проблема, которую нужно решать. В конце концов, речь идет о зарплатах и уровне жизни простых сотрудников команд. Это обязанность регулятора рассмотреть данную ситуацию и привести все в соответствие с действительностью, где расходы на жизнь продолжают расти».