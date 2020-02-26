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Формула 1 / Новость

Хорнер призвал сохранить моторхоумы в Формуле 1

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Хорнер призвал сохранить моторхоумы в Формуле 1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
26 февр. 2020 г., 12:35

Глава команды Red Bull Racing выступил против идеи избавиться от роскошных моторхоумов. Такое предложение озвучил спортивный директор Формулы 1 Росс Браун. Хорнер ответил, что для отказа от моторхоумов организаторам чемпионата придется компенсировать участникам расходы на аренду тентов и помещений на каждом Гран При

Руководитель команды Формулы 1 Red Bull Кристиан Хорнер раскритиковал идею Росса Брауна об отказе от моторхоумов. В начале года спортивный директор Формулы 1 рассказал, что хотел бы упразднить моторхоумы из-за их негативного воздействия на окружающую среду. Дело в том, что для транспортировки гостевых домов команды Ф1 пользуются грузовиками. Общее число таких грузовиков с учетом техники Pirelli доходит до 300 штук.

Моторхоумы задействованы только на европейских Гран При, куда команды добираются из штаб-квартир своим ходом. На удаленных гонках в Азии, Америке и Австралии участникам предоставляют помещения организаторы гонок.

Моторхоум команды Red Bull Racing

Моторхоум команды Red Bull Racing

Фото: Red Bull Content Pool

«Естественно, на выездных гонках мы выживаем, – признал Хорнер. – Но если распространить эту практику на все Гран При сезона, то ключевой вопрос в следующем: не заставят ли нас организаторы Гран При заплатить целое состояние за аренду простенького тента со стульями? Что бы не решил предоставить нам промоутер очередного этапа, важно, чтобы за это заплатила сама Формула 1, [а не команды]. И нам не пришлось бы каждый раз покупать новые шатры.

Что касается защиты окружающей среды, то моторхоум Red Bull очень экологичный – он весь из дерева.

На европейских гонках моторхоумы превращаются в собственную базу команд Формулы 1 – и это логично», – резюмировал Хорнер.

В отличие от босса команды Red Bull глава McLaren поддержал концепцию отказа от моторхоумов. В качестве условия Зак Браун назвал возможность придать зоне каждого коллектива узнаваемый вид, чтобы заменители моторхоумов визуально отличались от команды к команде.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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