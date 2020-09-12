Хорнер призвал Ферстаппена отбросить осторожность

Пилоты Red Bull заняли второй ряд на старте Гран При Тосканы. При этом Ферстапен проиграл соперникам на Mercedes около трети секунды, а Элбон – восемь десятых. Несмотря на очевидный проигрыш «Быков» в скорости, глава команды Кристиан Хорнер отказался заранее признавать поражение.

«Конечно я рад за наших парней, особенно за Алекса, – сказал Хорнер в эфире Sky F1. – Весь уик-энд мы были быстры на третьем секторе трассы. Так что главным завтра будет удачно пройти первый поворот после старта. По этой трассе нет никаких данным, так что кто-то может сделать один пит-стоп, кто-то два. Посмотрим, как поведут себя шины.

Конечно, мы хотим побороться с Mercedes. Надеюсь на Макса. Его не устраивает текущее положение, так что ему нечего терять. Для него сейчас каждая гонка как финал чемпионата. Надо отбросить осторожность и атаковать. Возможно, нам удастся провести хорошую гонку и показать, что Mercedes не всегда должны быть впереди.

Что касается Алекса, то он ехал все быстрее, сначала в Спа, потом в Монце. Он все ближе по скорости к Ферстаппену. Надеюсь, в гонке эта тенденция подтвердится».