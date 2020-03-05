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Формула 1 / Новость

Хорнер призвал экономить деньги на моторах

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Хорнер призвал экономить деньги на моторах
Автор:
, Главный редактор
5 мар. 2020 г., 19:25

По мнению руководителя Red Bull, при составлении техтребований очень много внимания уделяется собственно автомобилям и недостаточно много – силовым установкам.

Снижение себестоимости двигателей должно стать одним из приоритетов Формулы 1 и может существенно снизить риски выпадения той или иной команды из числа участников чемпионата. Такую точку зрения на днях озвучил Кристиан Хорнер, возглавляющий команду Red Bull. 

«При обсуждении мер по снижению расходов мы сильно концентрируемся на аспектах, связанных с шасси – но силовым установкам внимания почти не уделяется, – в частности заявил менеджер. –  А ведь стоимость двигателей – не менее важный момент». 

Хорнер считает, что затраты на создание двигателей для Формулы 1 являются тем более важной темой для автопроизводителей, чем более актуальным становится вопрос об отказе от двигателей внутреннего сгорания в пользу электромоторов. 

«Автопроизводители находятся под постоянно возрастающим прессингом, – пояснил Хорнер. – И стоимость моторов становится ключевым вопросом. Думаю, что об этом думают не только наши партнеры из Honda, но и все остальные крупные концерны. Наверняка у Mercedes или Renault те же проблемы. Тенденции развития автомобильной промышленности неизбежно вызывают определенное беспокойство у тех, кто работает в Ф1».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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