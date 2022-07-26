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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Хорнер признал: Болид Red Bull создавался в спешке

Глава команды назвал успех в этом сезоне превосходящим самые «дикие» его ожидания

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Хорнер признал: Болид Red Bull создавался в спешке
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С 2014 по 2020 год в Формуле 1 безраздельно доминировала команда Mercedes. В конце некоторых сезонов к ней по скорости подбиралась Red Bull, но только потому, что «Серебряные стрелы» уже переключали свое внимание на работу над машинами следующего сезона, чтобы начать его с очевидного доминирования.

Стратегия Red Bull дала результат только в 2021 году, когда в последнем Гран При Макс Ферстаппен смог выиграть титул. После гонки во Франции этого года глава «Быков» Кристиан Хорнер признал, что та победа далась ценой позднего начала работы над машиной 2022 года, так что он был морально готов, что этот сезон для них будет не столь удачным.

«Год назад мы очень сильно вложились в тот чемпионат и пожертвовали средства на этот сезон, – заявил Хорнер. – Плюс, нас ждало сильнейшее за 40 лет изменение технического регламента.

Если бы при таких вводных данных мне тогда сказали, что мы выиграем восемь гонок из одиннадцати и два спринта из двух… Что у нас будет преимущество в 63 очка в личном зачете и 82 в Кубке конструкторов, то я скажу, что это было бы самой дикой моей фантазией.

Это был настоящий тест для наших инженеров в плане их знаний и отношения к работе. Да, в этом сезоне очень сильны Ferrari и Mercedes потихоньку подтягивается. Но учитывая, что год назад мы чуть ли не последними переключились на работу над болидом 2022 года, наш успех выглядит феноменальным».

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