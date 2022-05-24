Хорнер пригрозил: Семь команд Ф1 пропустят четыре последние гонки

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2022 году бюджеты команд Формулы 1 ограничены отметкой в 140 миллионов долларов. Большинство участников весьма строго распланировали эти суммы, заложив определенные расходы на обновление и ремонт машин в случае аварий.

Однако в начале сезона мало кто мог предвидеть такой рост мировой инфляции и в частности повышение стоимости перевозок, заявил глава Red Bull Кристиан Хорнер. По его словам, если бюджеты не будут увеличены, у большинства команд просто не останется денег на то, чтобы приехать на последние гонки.

«Сейчас набирается уже шесть команд, которым грозит пропуск последних четырех гонок из-за того, что у них просто закончатся бюджеты, – сказал Хорнер. – Это касается не только крупных команд. Команды средней группы уже страдают от инфляции, и во второй половине года ситуация может оказаться только хуже

Разбираться с ситуацией должна FIA. Я знаю, что они очень серьезно озабочены этим, и они знают, что у многих команд уже намечаются проблемы с выполнением бюджетов.

Стоимость грузоперевозок выросла в четыре раза по независящим от нас причинам. Но теперь с этим должны разбираться организаторы чемпионата и FIA. У федерации сейчас новый президент Мохеммед бин Сулайем, и для него это хороший шанс проявить себя. Пусть действует вместе со Стефано Доменикали и его командой».