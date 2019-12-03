Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хорнер предрек, что Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер не сменят команды

Поделились
Комментарии
Хорнер предрек, что Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер не сменят команды
Автор:
, редактор
3 дек. 2019 г., 19:18

Руководитель Red Bull полагает, что слухи о массовой смене команды топ-пилотами в конце следующего года не оправдаются.

В 2019 году ходило множество слухов о переходах гонщиков из одной топ-команды в другую. Льюиса Хэмилтона сватали в Ferrari, Макса Ферстаппена в Mercedes, а Себастьяну Феттелю прочили возвращение в Red Bull. 

Однако руководитель Red Bull Кристиан Хорнер рассчитывает сохранить Ферстаппена в своей команде и вообще не ждет значимых переходов перед сезоном-2021.

«Кажется, у всех топ-пилотов кончаются контракты в следующем году, – сказал Хорнер. – Но Макс счастлив в команде. Нам нравится с ним работать и он отлично нам подходит. Предоставить ему боеспособную машину в следующем году – наша работа, но я совсем не удивлюсь, если в результате всей этой свистопляски все пилоты останутся на своих местах.

Кажется, у Леклера контракт с Ferrari. Льюис, очевидно, счастлив в нынешней команде, как и Макс. И если все они получат боеспособные машины в следующем году, то зачем им меняться местами?»

Отметим, что у Феттеля, Ферстаппена и Хэмилтона контракты истекут в конце сезона-2020. 

Дополнительная информация: Адам Купер

Читайте также:

Следующая новость
Шины 2020 года не впечатлили Грожана

Предыдущая новость

Шины 2020 года не впечатлили Грожана
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
10:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
14:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
11:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
14:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
14:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! ...похоже, и я плачу». Лучшие радиопереговоры Гран При Абу-Даби

2
Формула 1

Окон за день понял, чем болид Renault лучше Mercedes

3
Формула 1

Култхард посоветовал Ферстаппену уйти из Red Bull

4
Формула 1

Хэмилтон сравнялся с Сенной, но далек от Шумахера. Интересная статистика Гран При Абу-Даби

5
Формула 1

Хорнер предрек, что Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер не сменят команды

57мин

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Хорнер предрек, что Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер не сменят команды
F1

Хорнер предрек, что Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер не сменят команды

Шины 2020 года не впечатлили Грожана
F1

Шины 2020 года не впечатлили Грожана

«Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! ...похоже, и я плачу». Лучшие радиопереговоры Гран При Абу-Даби
F1

«Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! ...похоже, и я плачу». Лучшие радиопереговоры Гран При Абу-Даби

Окон за день понял, чем болид Renault лучше Mercedes
F1

Окон за день понял, чем болид Renault лучше Mercedes

Видео: Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби
F1

Видео: Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.