Хорнер предрек, что Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер не сменят команды
Руководитель Red Bull полагает, что слухи о массовой смене команды топ-пилотами в конце следующего года не оправдаются.
В 2019 году ходило множество слухов о переходах гонщиков из одной топ-команды в другую. Льюиса Хэмилтона сватали в Ferrari, Макса Ферстаппена в Mercedes, а Себастьяну Феттелю прочили возвращение в Red Bull.
Однако руководитель Red Bull Кристиан Хорнер рассчитывает сохранить Ферстаппена в своей команде и вообще не ждет значимых переходов перед сезоном-2021.
«Кажется, у всех топ-пилотов кончаются контракты в следующем году, – сказал Хорнер. – Но Макс счастлив в команде. Нам нравится с ним работать и он отлично нам подходит. Предоставить ему боеспособную машину в следующем году – наша работа, но я совсем не удивлюсь, если в результате всей этой свистопляски все пилоты останутся на своих местах.
Кажется, у Леклера контракт с Ferrari. Льюис, очевидно, счастлив в нынешней команде, как и Макс. И если все они получат боеспособные машины в следующем году, то зачем им меняться местами?»
Отметим, что у Феттеля, Ферстаппена и Хэмилтона контракты истекут в конце сезона-2020.
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
|Автор
|Иван Матушкин
Хорнер предрек, что Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер не сменят команды
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