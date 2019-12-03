Хорнер предрек, что Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер не сменят команды

В 2019 году ходило множество слухов о переходах гонщиков из одной топ-команды в другую. Льюиса Хэмилтона сватали в Ferrari, Макса Ферстаппена в Mercedes, а Себастьяну Феттелю прочили возвращение в Red Bull.

Однако руководитель Red Bull Кристиан Хорнер рассчитывает сохранить Ферстаппена в своей команде и вообще не ждет значимых переходов перед сезоном-2021.

«Кажется, у всех топ-пилотов кончаются контракты в следующем году, – сказал Хорнер. – Но Макс счастлив в команде. Нам нравится с ним работать и он отлично нам подходит. Предоставить ему боеспособную машину в следующем году – наша работа, но я совсем не удивлюсь, если в результате всей этой свистопляски все пилоты останутся на своих местах.

Кажется, у Леклера контракт с Ferrari. Льюис, очевидно, счастлив в нынешней команде, как и Макс. И если все они получат боеспособные машины в следующем году, то зачем им меняться местами?»

Отметим, что у Феттеля, Ферстаппена и Хэмилтона контракты истекут в конце сезона-2020.

Дополнительная информация: Адам Купер