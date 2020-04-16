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Формула 1 / Новость

Хорнер предложил разрешить продажу болидов конкурентам

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Хорнер предложил разрешить продажу болидов конкурентам
Автор:
, Главный редактор
16 апр. 2020 г., 17:20

Руководитель команды Red Bull принял участие в дискуссии, посвященной вопросу снижения затрат в Формуле 1 – и высказал несколько оригинальных (хоть и не всегда свежих) идей

Кристиан Хорнер призвал тщательно проанализировать разные статьи расходов команд Ф1 – вместо того чтобы сильнее ограничивать размер бюджетов. Об этом глава команды Red Bull заявил, общаясь в прямом эфире с представителями британского телеканала Sky Sports.

«Если не упираться в одну цифру, а рассмотреть каждый аспект работы команды по отдельности, можно прийти к более разумным решениям, – в частности сказал Хорнер. – Ведь есть разница между крупными командами, которые пользуются поддержкой автопроизводителей, и коллективами-середняками. Это надо учитывать.

Есть три топ-команды. Они ведут разработки, результатами которых потом пользуются команды-середняки. Смысла нет вводить для тех и других одинаковые ограничения. Лучше уж тогда установить объем возможных затрат на конкретные системы и узлы. Если мы занимаемся разработкой той или иной системы – в бюджете нашего клиента уже не должно быть расходов по этой статье».

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Чуть позже руководитель австрийского коллектива вновь поднял тему, которая регулярно обсуждается в Формуле 1 на протяжении многих лет – вопрос о предоставлении командам-середнякам возможности закупать болиды на стороне: «Небольшим коллективам было бы проще просто покупать у нас машины, разработанные для предыдущего сезона. Им бы не пришлось тратить уйму денег на свои разработки и свое производство. И одновременно это открыло бы середнякам доступ к по-настоящему быстрой технике».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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