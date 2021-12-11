Хорнер: Поул Максу принесла скорость, а не слип-стрим Переса

Макс Ферстаппен казался догоняющим перед стартом квалификации на «Яс-Марине», однако блистательно провел финал сессии и опередил своего главного соперника Льюиса Хэмилтона на 0,371 секунды.

Примечательно, что свой лучший круг голландец проехал, разогнавшись в слип-стриме позади партнера по команде Серхио Переса на одной из длинных прямых. Многие даже поспешили объяснить именно этим столь высокую скорость Макса.

Однако руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заверил, что влияние «воздушного мешка» было само по себе не столь значительным, чтобы принести поул.

«Думаю, это был один из лучших кругов Макса в этом году, – сказал он в эфире Sky Sports. – Что до слип-стрима, то свой второй круг, когда его не было, он проехал почти так же. Эффект от него составил одну или две десятых, но точно не полсекунды.

На самом деле, если учесть тот уровень прижимной силы, который у него был, то третий сектор получился просто потрясающим. Просто великолепным».

Сам Ферстаппен согласился с такой оценкой: «Мы отработали все очень здорово, но мне сложно сказать, сколько смогли выиграть [благодаря слип-стриму].

Наверное, на прямой к девятому повороты я выиграл одну десятую, она не очень длинная. Но Серхио в любом случае показал себя прекрасным напарником, с которым очень здорово работать».