Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах

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Ожидается, что в 2022 году Ф1 удастся провести шесть спринтерских гонок. Однако командам еще предстоит согласовать финансирование уик-эндов такого формата с владельцами коммерческих прав чемпионата.

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Более того, до конца неизвестно, останутся ли спринты своего рода квалификационными гонками: обсуждалось, что, в отличие от предыдущего сезона, в 2022-м поул будет присуждаться по итогам пятничной квалификации, а за сам субботний заезд скорее всего станут начислять больше очков. В прошлом году победитель сессии получал 3 очка, пришедший вторым – 2 и тд.

В связи с этими разговорами все еще официально неизвестна судьба спринтов в грядущем сезоне Ф1 – по предположениям, первый спринтерский заезд запланирован на стартовый этап в Бахрейна.

Босс Red Bull Кристиан Хорнер сказал, что чемпионату стоит поспешить и уже принять какое-нибудь решение.

«Я считаю, что квалификация и гонка являются фундаментальными аспектами Гран При, – сказал Хорнер в интервью изданию WION. – Думаю, спринтерские гонки были интересными в прошлом году. Формат не был идеальным, но если не попробуешь чего-то, то не узнаешь результата. Так что мне кажется, что есть вещи, которые позволили бы сделать этот формат еще более интересным. Но сейчас уже довольно поздно, и в ближайшее время нам нужно получить решение».

Первый этап нового сезона Ф1 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.