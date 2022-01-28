Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Восьмикратный чемпион мира: У Хэма украли титул Следующая / FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки
Формула 1 Новости

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах

Автор:
, редактор

До первого этапа Ф1 осталось полтора месяца, а официального подтверждения о формате и датах проведения спринтов не было до сих пор

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ожидается, что в 2022 году Ф1 удастся провести шесть спринтерских гонок. Однако командам еще предстоит согласовать финансирование уик-эндов такого формата с владельцами коммерческих прав чемпионата.

Читайте также:

Более того, до конца неизвестно, останутся ли спринты своего рода квалификационными гонками: обсуждалось, что, в отличие от предыдущего сезона, в 2022-м поул будет присуждаться по итогам пятничной квалификации, а за сам субботний заезд скорее всего станут начислять больше очков. В прошлом году победитель сессии получал 3 очка, пришедший вторым – 2 и тд. 

В связи с этими разговорами все еще официально неизвестна судьба спринтов в грядущем сезоне Ф1 – по предположениям, первый спринтерский заезд запланирован на стартовый этап в Бахрейна.

Читайте также:

Босс Red Bull Кристиан Хорнер сказал, что чемпионату стоит поспешить и уже принять какое-нибудь решение. 

«Я считаю, что квалификация и гонка являются фундаментальными аспектами Гран При, – сказал Хорнер в интервью изданию WION. – Думаю, спринтерские гонки были интересными в прошлом году. Формат не был идеальным, но если не попробуешь чего-то, то не узнаешь результата. Так что мне кажется, что есть вещи, которые позволили бы сделать этот формат еще более интересным. Но сейчас уже довольно поздно, и в ближайшее время нам нужно получить решение».

Первый этап нового сезона Ф1 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. 

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Восьмикратный чемпион мира: У Хэма украли титул
Предыдущая новость

Восьмикратный чемпион мира: У Хэма украли титул
Следующая новость

FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки

FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Машины Rally1 разрешат использовать в национальных чемпионатах
WRC

Машины Rally1 разрешат использовать в национальных чемпионатах

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена
Формула 1

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена

FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки
Формула 1

FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Марко: Honda продолжит делать моторы для RBR до конца 2025 года
Формула 1

Марко: Honda продолжит делать моторы для RBR до конца 2025 года

Ферстаппен показал шлем для нового сезона Ф1
Формула 1

Ферстаппен показал шлем для нового сезона Ф1

Элбон: Я был одним из самых неподготовленных новичков Ф1
Формула 1

Элбон: Я был одним из самых неподготовленных новичков Ф1

Самое важное:

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена

FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки
Формула 1 Формула 1

FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах
Формула 1 Формула 1

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах

Восьмикратный чемпион мира: У Хэма украли титул
Формула 1 Формула 1

Восьмикратный чемпион мира: У Хэма украли титул

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.