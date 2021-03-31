Хорнер посватал в Mercedes Риккардо и Норриса

Перед стартом сезона Формулы 1 глава McLaren Зак Браун заявил, что в 2022 году за Mercedes будут выступать Джордж Расселл из Williams и Макс Ферстаппен из Red Bull.

Слова Брауна вызвали широкий резонанс, а советник RBR Хельмут Марко назвал его «мастером рассказывать истории». После Гран При Бахрейна сам Браун пояснил, что его слова восприняли слишком серьезно.

«Я не обязательно уверен, что так будет, – сказал босс McLaren. – Меня просто спросили, как по-моему будет выглядеть рынок пилотов.

Насколько я знаю, у Джорджа кончается контракт [с Williams], и он связан с Mercedes. Контракт Макса я не видел, но полагаю, там есть опция, позволяющая ему уйти. А значит Mercedes и Тото Вольф могут собрать такой сильный состав. Это уже зависит от решения Тото. Мне задали вопрос, а я ответил, это было мнение, а не прогноз».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер в ответ пошутил, что в Mercedes могут оказаться пилоты McLaren: «Это все спекуляции! Может они наймут Даниэля [Риккардо] и Ландо [Норриса]. Всего одна гонка прошла, рано спекулировать».

Босс Mercedes Тото Вольф, в свою очередь, от мнения воздержался: «Предпочитаю остаться в стороне от обсуждения состава Mercedes, которое ведут эти двое».