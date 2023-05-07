Хорнер поставил под сомнение решение судей не возобновлять квалификацию

Когда Шарль Леклер улетел в барьер по ходу финала квалификационной сессии в Майами, на часах оставались еще две минуты до клетчатого флага. Дирекция гонки оперативно оценила ситуацию и остановила заезды для эвакуации разбитой Ferrari, а вскоре объявила, что они не будут возобновлены.

Такое развитие событий принесло поул Серхио Пересу и отправило лидера сезона Макса Ферстаппена на девятую позицию решетки.

Формально у гонщиков еще оставалась минута и 36 секунд. Так как время поула составило 1:26.8, у многих возникло подозрение, что кто-то из пилотов мог попробовать быстро проехать разгонный круг и отправиться на еще одну зачетную попытку.

Как рассказал репортер Sky Тед Кравитц, этот вопрос задал себе и глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

«Почему заезды не возобновили? – спросил Кравитц в эфире. – Время еще оставалось, десять лишних секунд на разгонный круг. Не очень много, но, не исключено, этого бы хватило.

Но [руководитель гонок Ф1 Нильс] Виттих использовал утвержденные процедуры и пришел к выводу, что начать быстрый круг невозможно. И поэтому объявил, что квалификация завершена.

[Для Red Bull] это стало суровым решением, так как Ферстаппен не смог совершить еще одну быструю попытку.

В этот момент Кристиан Хорнер и Эдриан Ньюи были на командном мостике: они спрашивали у [тим-менеджера] Джонатана Уитли – человека, который знает о правилах все – законны ли такие действия дирекции гонки.

Вправе ли в этой ситуации руководитель гонок принимать решение о прекращении сессии?

Понятно, что в команде были рады поулу Переса. Циники скажут, что еще больше они хотели бы видеть на поуле Ферстаппена. Но я все же так не думаю.

На самом деле, им важно было обеспечить своим гонщикам две первые позиции на решетке, а чтобы добиться этого, требовалось возобновить заезды.

Хорнеру и Уитли было важно разобраться в принятом судьями решении. Как оказалось, с ним все было верно. Когда это окончательно выяснилось, в Red Bull явно воцарилось смесь радости и печали».