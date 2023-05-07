Хорнер поставил под сомнение решение судей не возобновлять квалификацию
По мнению главы Red Bull Racing, оставшегося после красных флагов времени вполне могло хватить, чтобы начать быструю попытку
Когда Шарль Леклер улетел в барьер по ходу финала квалификационной сессии в Майами, на часах оставались еще две минуты до клетчатого флага. Дирекция гонки оперативно оценила ситуацию и остановила заезды для эвакуации разбитой Ferrari, а вскоре объявила, что они не будут возобновлены.
Такое развитие событий принесло поул Серхио Пересу и отправило лидера сезона Макса Ферстаппена на девятую позицию решетки.
Формально у гонщиков еще оставалась минута и 36 секунд. Так как время поула составило 1:26.8, у многих возникло подозрение, что кто-то из пилотов мог попробовать быстро проехать разгонный круг и отправиться на еще одну зачетную попытку.
Как рассказал репортер Sky Тед Кравитц, этот вопрос задал себе и глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер.
«Почему заезды не возобновили? – спросил Кравитц в эфире. – Время еще оставалось, десять лишних секунд на разгонный круг. Не очень много, но, не исключено, этого бы хватило.
Но [руководитель гонок Ф1 Нильс] Виттих использовал утвержденные процедуры и пришел к выводу, что начать быстрый круг невозможно. И поэтому объявил, что квалификация завершена.
[Для Red Bull] это стало суровым решением, так как Ферстаппен не смог совершить еще одну быструю попытку.
В этот момент Кристиан Хорнер и Эдриан Ньюи были на командном мостике: они спрашивали у [тим-менеджера] Джонатана Уитли – человека, который знает о правилах все – законны ли такие действия дирекции гонки.
Вправе ли в этой ситуации руководитель гонок принимать решение о прекращении сессии?
Понятно, что в команде были рады поулу Переса. Циники скажут, что еще больше они хотели бы видеть на поуле Ферстаппена. Но я все же так не думаю.
На самом деле, им важно было обеспечить своим гонщикам две первые позиции на решетке, а чтобы добиться этого, требовалось возобновить заезды.
Хорнеру и Уитли было важно разобраться в принятом судьями решении. Как оказалось, с ним все было верно. Когда это окончательно выяснилось, в Red Bull явно воцарилось смесь радости и печали».
Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике
Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике
Кравитц обратил внимание на странный диалог Хорнера с Максом
Кравитц обратил внимание на странный диалог Хорнера с Максом Кравитц обратил внимание на странный диалог Хорнера с Максом
Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно
Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно
Самое важное:
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера
«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера «Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера
Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора
Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.